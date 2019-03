VIDEO Razgovarali smo s profesorom koji je zapalio internet: Iznenađen sam reakcijama!

Zatečen sam, iznenadile su me ove reakcije na internetu. Nisam ih očekivao, a i nisam to ni radio zbog slave. Svake godine na fašnik, to znaju i moji kolege, izvodim slične zanimljive točke jer želim da se uvijek pokažemo u najboljem svjetlu. I tako smo i ove godine odlučili: idemo pokazati kako se to radi i napraviti najbolje što možemo. Prvenstveno i zato što sam otišao iz Glazbene škole na novo radno mjesto, a djeca su znala da odlazim i da nam je ovo posljednji koncert. Doista sam iznenađen reakcijama – priča nam profesor Tomislav Cvrtila.

Tsunami podrške

A on je maskiran u Freddieja Mercuryja stao na pozornicu varaždinskog HNK i s dječjim zborom starijeg uzrasta Glazbene škole Varaždin izveo “Bohemian Rhapsody” grupe Queen. Kratka videosnimka s tradicionalnog “Fašničkog koncerta” učenika i profesora, od predškolskog zbora, zbora mlađeg i starijeg uzrasta, udaraljkaša, harmonikaša i klarinetista, tamburaškog i gudačkog orkestra pa sve do pojedinačnih nastupa učenika osnovne i srednje glazbene škole te Big Banda, preplavio je internet i izazvao tsunami simpatija i podrške.

– I tijekom prijašnjih fašnika priređivali smo slične nastupe, no nismo išli toliko prema zabavnoj glazbi. Bile su to više klasičnije, zborske glazbe naših domaćih kompozitora, poput Pere i Jakova Gotovca. Uvijek smo bili u tom stilu fašnika i imali glumačku točku, uz kvalitetno odrađen pjevački dio– pojašnjava Cvrtila, magistar glazbe. Kako je, pitamo ga, uopće došao na ideju da izvedu najveći hit skupine Queen?

– Kao i svaki voditelj zbora, repertoar za školsku godinu slažem u rujnu. No, volim surađivati s učenicima, razgovarati i čuti njihove želje. Kako je prošle godine izišao film “Bohemian Rhapsody” i bio je aktualan, iako ne među svom djecom, našla se jedna grupica koja je obožavala taj film. U razgovoru s nekoliko djevojčica rekao sam da ćemo raditi taj “Bohemian” kad ulovimo vremena, možda u drugom polugodištu. I tako je došlo to drugo polugodište i sredina siječnja kad smo na nagovor učenice Lucije Pavlović, koja je otpjevala solo u toj skladbi, odlučili početi s uvježbavanjem. Iskreno, bio sam malo skeptičan jer je skladba teška, a i malo nam je vremena bilo na raspolaganju do fašničkog koncerta. Odlučio sam da u tjedan dana pročitamo note, pa ako dobro reagiraju, da i tu točku uvježbamo. Reagirali su odlično i odmah se oduševili. Osam godina radim u školi i rijetkost je da djeca nose majice Queena, Pink Floyda ili neke druge rock-grupe koja je svirala prije 30 ili 40 godina, kad nisu ni rođeni i ne znaju za njih. Mislim da je film odigrao veliku ulogu i da je u djeci probudio ljubav prema toj vrsti glazbe – ističe Cvrtila, koji je rodom iz Koprivnice gdje je i završio osnovnu glazbenu školu.

U Varaždinu je pohađao srednju glazbenu, a glazbenu pedagogiju diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Zaposlio se u Glazbenoj školi “Fortunat Pintarić” u Koprivnici, a potom u Glazbenoj školi u Varaždinu. Od 2015. godine voditelj je Mješovitoga pjevačkog zbora “Dr. Vinko Žganec” u Vratišincu. Osvajao je brojne nagrade, među ostalima i sa Županijskim tamburaškim orkestrom “Stjepan Bujan-Stipić” iz Čakovca koji je postao jedan od najboljih orkestara u Hrvatskoj.

Međimurski zet

Tomislav je međimurski zet, supruga Lana Magdalenić-Cvrtila je Međimurka, također glazbenica. Kupio je, kaže, kuću u Pušćinama kod Čakovca, a upravo će u Čakovcu nastaviti karijeru.

– Na novom sam radnom mjestu asistenta na odsjeku Učiteljskog fakulteta u Čakovcu. Želim se više posvetiti znanstvenom radu, ući u osnovne škole i potaknuti i ostale profesore na takav rad. Volio bih vidjeti malo bolji rad u zborovima i osnivanje novih zborova u školama. To mi je cilj. Nije da se i sad ne radi dobro. Radi se jako dobro u školama, no treba još malo podići razinu. Uglavnom, vidjet ćemo kamo će me to sve odnijeti – zaključuje mladi profesor.

Puno uspjeha na novom radnom mjestu “najmaštovitijem kolegi” poželjeli su i svi djelatnici Glazbene škole Varaždin.