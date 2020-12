Savudrijski ribari: Tresla se brda, rodio se miš. IGP je i sada zajedničko 'europsko more'

Nakon što je Vlada na današnjoj sjednici prihvatila nacrt prijedloga o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa (IGP) u Jadranskom moru, u četvrtak će o njemu glasovati Sabor, a formalno proglašenje očekuje se na trilateralnom ministarskom sastanku sa Slovenijom i Italijom u siječnju.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je kako će se na tom sastanku, na kojemu će i Italija proglasiti svoj IGP, razgovarati i o jačanju suradnje na području Jadrana radi njegove ekološke zaštite i upravljanja plavim gospodarstvom. IGP se, ustvrdio je, proglašava sukladno pomorskom zakoniku, Konvenciji UN-a o pravu mora i EU zakonodavstvu, što znači da će u njemu sve države “ne dirajući suverena prava i jurisdikciju Hrvatske uživati međunarodnim pravom zajamčene slobode i prava”.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković uvjerena je kako će IGP dodatno unaprijediti duboku i izvrsnu suradnju s Talijanima u posljednje vrijeme kakva je, kad su u pitanju ribarske flote i upravljanje resursima, primjer u cijeloj EU. Zajednički je uspjeh i višegodišnji plan koji se odnosi na demerzalni ribolov na Jadranu koji je uspostavljen na hrvatsku inicijativu, a uz talijansku podršku, dodala je. No zapravo, kako je to danas objasnio i čelnik SDP-a Peđa Grbin, Hrvatska još od proglašenja ZERP-a 2003. ima uređen epikontinentalan pojas s Italijom pa dramatične razlike između onoga što je bilo prije i onoga što će biti nakon proglašenja IGP-a nema.

Razlike su tek u pogledu dvaju novih prava, koja je jučer najavio premijer Andrej Plenković – gradnje umjetnih otoka i iskorištavanja energije mora. Proglašavanjem IGP-a obalna država na tom području ima, naime, suverena prava istraživati, iskorištavati i gospodariti prirodnim bogatstvima mora i podmorja. No za ribare se ne mijenja ništa.

– Hrvatska je već prije bila proglasila ZERP (zaštićeni ekološko-ribolovni pojas), a autorizirana ribarska plovila iz zemalja članica EU-a i dalje će ribariti u zajedničkom “europskom moru” – kazao je savjetnik HGK za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo Zoran Radan.

Jedino ribarice Crne Gore ili Albanije neće moći ribariti kao dosad.

– Drugačije bi bilo tek ako bismo mi ili Talijani nakon proglašenja IGP-a poput Britanaca izašli iz EU pa da nam se jurisdikcija proširi do sredine Jadrana – kazao je savudrijski ribar Danilo Latin.

– Tresla se brda, rodio se miš. Kad bi to značilo da talijanske ili druge EU ribarice ne mogu od naše 12. milje do sredine Jadrana loviti ribu, to bi bilo nešto. No ako se time mislilo na očuvanje ribljeg fonda, mrestilišta i slično, boljim su se pokazale inicijative poput “no take zona” otvorenog mora ili dijela priobalja, kakvima se na dulji rok štitila i Jabučka kotlina – i to u suradnji s Talijanima, a postignuti su izvrsni rezultati – komentirali su danas i drugi ribari s kojima smo razgovarali.

Što se tiče umjetnih otoka koji se spominju, teško da bi oni zaživjeli zbog prevelike dubine na otvorenom moru, a i ovih pravih nenastanjenih ili jedva nastanjenih imamo previše, poručili su.