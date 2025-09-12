Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
Odgovor na sankcije

Republika Srpska zabranila ulazak predsjednici Slovenije i šefici diplomacije

Zagreb: Zoran Milanović i Nataša Pirc Musar nakon sastanka dali izjave za medije
Jurica Galoic/PIXSELL
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
12.09.2025.
u 03:00

Slovenska vlada odlučila je u četvrtak uvesti sankcije Dodiku, što uključuje zabranu njegova ulaska u tu zemlju.

Republika Srpska uzvratila je Sloveniji zbog uvođenja sankcija srpskom čelniku Miloradu Dodiku, zabranivši ulazak u RS predsjednici Slovenije Nataši Pirc Musar i šefici diplomacije Tanji Fajon. Kako je objavljeno nakon telefonske sjednice, Vlada Republike Srpske ocijenila je da je zabrana ulaska Dodiku u Sloveniju donesena bez jasnog pravnog temelja te da se radi o izravnom miješanju u unutarnja pitanja BiH i kršenju međunarodnih konvencija.

Kao odgovor na te mjere, odlučeno je da se zabrani ulazak najvišim političkim dužnosnicima Slovenije na područje tog bosanskohercegovačkog entiteta. Radi se o Pirc Musar i Fajon. Pojasnili su da je ministarstvu unutarnjih poslova Republike Srpske naloženo da onemogući ulazak predsjednici Musar i ministrici Fajon u taj entitet. 

Slovenska vlada odlučila je u četvrtak uvesti sankcije Dodiku, što uključuje zabranu njegova ulaska u tu zemlju.  Ove mjere pridružuju Sloveniju zemljama poput Njemačke i Austrije, koje su već ranije uvele sankcije Dodiku zbog narušavanja Daytonskog mirovnog sporazuma, dok se on od 2017. godine nalazi na "crnoj listi" američke administracije. 

Ključne riječi
Nataša Pirc Musar

Komentara 1

Pogledaj Sve
TE
TEUTA
03:42 12.09.2025.

I ja strogo zabranjujem Predsjedniku Slovenije da ulazi u moju kucu!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još