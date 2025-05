Stručnjak upozorava: Bez pravog vođe EU se raspada, a jedna liderica preuzima kormilo

U trenutku kada Friedrich Merz ne dobiva podršku u Bundestagu, a nakon velikih pobjeda liberala i laburista u Kanadi i Australiji, ali i pobjede Georgea Simiona, desnog predsjedničkog kandidata u Rumunjskoj, kao političarka s najviše razuma nameće se – Giorgia Meloni. Ovu tvrdnju koja bi u vrijeme prije izbora na kojima je došla na vlast bila smatrana besmislenom izrekao nam je politički analitičar prof. Žarko Puhovski. Zamolili smo ga za kratko razmišljanje o mogućem trendu koji je nametnuo svojim politikama sam Donald Trump, a to je naglo skretanje ulijevo. Jer, i Britanija ima laburiste na vlasti, Španjolska ljevicu također, što je već ozbiljan broj velikih zapadnih demokracija. Trend je moguć, smatra prof. Puhovski, ali ne treba još brzati sa zaključkom.

- Kada govorimo o situaciji u Njemačkoj ono što na prvi pogled vidim je povezanost lijeve oporbe unutar SPD-a s američkim utjecajem. To ne znači da surađuju nego da su imali isti cilj, a to je da otežaju izbor Merza kao kandidata za kancelara ili u cijelosti spriječe njegov izbor. Jer američki potpredsjednik JD Vance službeno se izjasnio protiv akcija usmjerenih protiv AfD-a a tako i protiv podrške vladi što je neuobičajeno miješanje u unutrašnje poslove jedne zemlje. Pri tom se znalo da jedan dio lijevog krila SPD-a nije sretan s koalicijom gdje se vjerovalo da će stranačka stega ipak prevagnuti, međutim to se nije dogodilo, kaže prof. Puhovski potvrđujući kako su pobjede liberala i laburista u Kanadi i Australiji izravna reakcija na politike Donalda Trumpa, obje su zemlje reagirale na pokušaje da ih se 'rekolonoizira' na neki način, sigurno na komercijalan način.

- Prije nekog zaključka o promjeni političke klime u svijetu, treba reći kako nije točno da se sada raspada svjetski poredak jer se on raspao već s američkom intervencijom u Iraku te izraelskom okupacijom dijelova okolnih država kroz više desetljeća pa je posljedica toga i to da su mnoge države prihvatile Jeruzalem kao glavni grad protiv svih propozicija međunarodnog prava. Neobično je, stoga, pripisivati rušenje svjetskog poretka Trumpu ili Vladimiru Putinu. Istina je da se sada stvari mijenjaju onoliko koliko imamo strategijske podudarnosti Rusije i Amerike koje nude međusobne izgovore. Razlika je što Trump nastoji kupovati a ne ubijati, za razliku od nekih demokratskih američkih administracija, to mi se čini sve u svemu pozitivnim. No, veliki je problem što mu nije uspjela intervencija u rusko-ukrajinskom ratu, no on će i dalje pokušavati nešto učiniti, a također je dao vjetar u leđa ružnoj eskalaciji izraelske intervencije u Gazi gdje se s izraelske strane najavljuje prekid svake opskrbe hranom jer će onda glad natjerati stanovništvo da se odrekne Hamasa, to je po definiciji ratni zločin, kaže prof. Puhovski.

U tako stvorenoj situaciji, osim pobjeda lijevih opcija, postoji i kontraudarac s desna u Rumunjskoj koja je jedna od većih država Europske Unije. - Imamo i mogućnost da zbog ovih situacija u Njemačkoj dođe do novih izbora na kojima bi AfD mogla biti prva i vodeća stranka, što možda još nije sasvim vjerojatno ali je više moguće nego prije. Tendencije stvaranja trenda podjednako se događaju na dvije stvari. Na pojavu radikalne desnice sada se reagira represijom gdje su u Rumunjskoj ranije i poništeni izbori a u Njemačkoj je AfD pod kontrolom jedne vrlo profesionalne obavještajne službe. U Poljskoj je sitruacija, recimo to tako, zamrznuta prema centru no pitanje je hoće li tako dugo ostati jer je desnica vrlo jaka, slično važi i za Sloveniju. U Francuskoj je desnica manipulacijama izbačena iz igre, moram priznati to bez obzira koliko prema toj opciji nemam simpatija. Desnica je izuzetno jaka i u baltičkim državama, tako da ćemo konačni rasplet oko smjera kretanja globalnih silnica morati još malo pričekati, kaže prof. Puhovski.

Nudimo razlog zbog kojeg je ovakva gotovo košmarna situacija moguća, Europa pogotovo u ovom trenutku nema jakog državnika koji bi okupio i usmjerio prema centrističkim opcijema. - Nemamo nigdje velike figure, imamo ljude koji se pojave kao privremena reakcija. Isto je i na ljevici i na desnici, više su to neka vrsta namjesnika nego državnika. Cijeli taj zapadni svijet u ovom je trenutku jako čudan ako njemu pripadaju i Viktor Orban i Trump, a u takvom Zapadu Europska unija mogla bi početi pucati po šavovima. I doista, u ovom trenutku, najmudrija politička osobnost u EU ispada Giorgia Meloni. Preko tjedna centristički funkcionira u Bruxellesu, vikend provodi s neofašistima, pa opet ode u Bruxelles, jedina je bila pozvana na inauguraciju u Washington, očito je da tamo ima dobre veze. Čak se ponudila da posreduje između Trumpa i EU, a Trump naprosto prezire EU. Ona je trenutno politička osoba broj 1 u Europskoj Uniji, što također nešto govori. Raspleta nema još, dapače vidim samo novo zapletanje, misli prof. Puhovski.