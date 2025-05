'AfD možda mogu zabraniti, ali ne može se zabraniti više od 10 milijuna njegovih birača'

NOVI UVIDI

Zombi-vulkan u Boliviji pod povećalom istraživača. Duboko u njegovoj utrobi otkrili su najveći poznati aktivni magmatski spremnik

Najnovije istraživanje, objavljeno 28. travnja u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, daje novi uvid u to što se zapravo događa ispod ovog planinskog masiva