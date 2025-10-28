Redatelj Dalibor Matanić pod istragom zbog bludnih radnji, droge i uznemiravanja

Redatelj Dalibor Matanić nalazi se pod istragom zbog sumnje u tri različita kaznena djela, spolno uznemiravanje, bludne radnje i omogućavanje konzumacije droge, javlja 24sata. Iz OKDO-a su za 24sata potvrdili kako se provodi istraživanje „zbog kaznenih djela iz članka 156. stavka 1., članka 191. stavka 1. i članka 155. stavka 1. Kaznenog zakona“. To znači da je Matanić pod istragom zbog spolnog uznemiravanja osoba kojima je bio nadređen ili od kojih je imao profesionalnu korist. Radi se o kaznenom djelu za koje je predviđena kazna do dvije godine zatvora. Prijavile su ga žene koje su s njim surađivale na filmskim ili reklamnim projektima, a prema navodima, imao je mogućnost izravno utjecati na njihove karijere.

Nadalje, istražuju ga i zbog bludnih radnji. Zakon jasno propisuje da pristanak nije valjan ako osoba pristaje pod pritiskom moći ili straha. Drugim riječima, nadređeni koji zlorabi svoj položaj ne može se braniti tvrdnjom da je „mislio kako druga strana pristaje“. Treći element istrage odnosi se na sumnju da je Matanić omogućio konzumaciju droge - bilo da ju je dao, nagovorio na uzimanje ili osigurao prostor u kojem se konzumirala. Za to kazneno djelo predviđena je kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. Policija i dalje poziva potencijalne žrtve da im se jave, uz napomenu da su njihovi identiteti zakonski zaštićeni i da mediji ne smiju otkrivati njihove podatke.

Podsjetimo, nakon skandala koji je izazvao objavljeni, a potom obrisani intervju s Daliborom Matanićem, reagiralo je i Hrvatsko novinsko društvo. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti. Novinarsko vijeće časti Hrvatskog novinarskog društva (HND) odlučilo je reagirati u povodu intervjua časopisa Gloria s redateljem Daliborom Matanićem i kritičkih javnih reakcija na njegov sadržaj. Mnoge od tih reakcija opravdano ističu da intervju, u kontekstu ozbiljnih optužbi za seksualno uznemiravanje protiv Matanića, relativizira težinu tih optužbi. Toga je postala svjesna i glavna urednica Glorije, koja se naknadno ispričala zbog objave spornog sadržaja.Vijeće časti ukazuje na etičku obavezu i dužnost svih medija, uključujući i ovaj list, da ozbiljno i kritički pristupaju izvještavanju o osjetljivim temama poput optužbi za seksualno uznemiravanje i seksualno nasilje bilo koje vrste. To podrazumijeva izbjegavanje bilo kakvog izravnog ili neizravnog, namjernog ili nenamjernog banaliziranja optužbi, uključujući i njihovo kontekstualiziranje na način koji ih može prikazati manje ozbiljnima. Prema članku 15. Kodeksa časti hrvatskih novinara, koji se odnosi i na novinare i na urednike, "posebna se pozornost, obazrivost i odgovornost zahtijeva pri izvještavanju o samoubojstvima, nesrećama, osobnim tragedijama, bolestima, smrtnim slučajevima i nasilnim djelima", stoji u njihovoj objavi.

Vijeće časti poziva medijske kuće da više pažnje posvete provjeri sadržaja u sličnim slučajevima te da se rukovode Kodeksom časti i navedenim smjernicama, kao osnovama za etičko novinarstvo koje štiti javni interes i dostojanstvo uključenih osoba.