Slučaj Matanić

Reagiralo i Vijeće časti HND-a: Intervju s Matanćem relativizira težinu optužbi

Autor
Milena Zajović
17.10.2025.
u 21:01

Nakon skandala koji je izazvao objavljeni, a potom obrisani intervju s optuženim zlostavljačem Daliborom Matanićem, na događaj koji je već tri dana predmet zgražanja javnosti reagiralo je i Hrvatsko novinsko društvo. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

Novinarsko vijeće časti Hrvatskog novinarskog društva (HND) odlučilo je reagirati u povodu intervjua časopisa Gloria s redateljem Daliborom Matanićem i kritičkih javnih reakcija na njegov sadržaj. Mnoge od tih reakcija opravdano ističu da intervju, u kontekstu ozbiljnih optužbi za seksualno uznemiravanje protiv Matanića, relativizira težinu tih optužbi. Toga je postala svjesna i glavna urednica Glorije, koja se naknadno ispričala zbog objave spornog sadržaja.

Vijeće časti ukazuje na etičku obavezu i dužnost svih medija, uključujući i ovaj list, da ozbiljno i kritički pristupaju izvještavanju o osjetljivim temama poput optužbi za seksualno uznemiravanje i seksualno nasilje bilo koje vrste. To podrazumijeva izbjegavanje bilo kakvog izravnog ili neizravnog, namjernog ili nenamjernog banaliziranja optužbi, uključujući i njihovo kontekstualiziranje na način koji ih može prikazati manje ozbiljnima. Prema članku 15. Kodeksa časti hrvatskih novinara, koji se odnosi i na novinare i na urednike, "posebna se pozornost, obazrivost i odgovornost zahtijeva pri izvještavanju o samoubojstvima, nesrećama, osobnim tragedijama, bolestima, smrtnim slučajevima i nasilnim djelima".

U obradi ove tematike novinari bi se trebali pridržavati i preporuka Ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, sastavljene u okviru Medijskoga kodeksa za senzibilizirano izvještavanje o nasilju prema ženama i femicidu (2019.). Smjernice razvijene u suradnji s organizacijama civilnog društva, javnim institucijama i HND-om naglašavaju da bi novinari i urednici uvijek trebali voditi računa o posljedicama izvještavanja na javno mnijenje i na same žrtve. Ako je riječ o rodno uvjetovanom nasilju, trebali bi promatrati nasilje prema ženama u kontekstu njegove rodne utemeljenosti, istaknuti da je za nasilje prema ženi uvijek odgovoran nasilnik i ne sugerirati krivnju žrtve, ne služiti se pojmovima koji iskrivljuju značenje nasilja, za komentar ili savjet u izvještavanju kontaktirati kompetentne sugovornike koji imaju iskustvo rada sa žrtvama ili se bave problematikom nasilja prema ženama te poštivati dostojanstvo žrtve.

Društveno odgovorno novinarstvo trebalo bi izbjegavati relativizaciju optužbi protiv počinitelja, publiciranje nagađanja i pretpostavki o njegovim motivima, kao i namjerni ili nenamjerni doprinos kreiranju atmosfere razumijevanja i simpatije za potencijalnog ili dokazanog počinitelja, u slučajevima kada takva osoba svojim izjavama i ponašanjem ne zaslužuje opisani medijski tretman.

Vijeće časti poziva medijske kuće da više pažnje posvete provjeri sadržaja u sličnim slučajevima te da se rukovode Kodeksom časti i navedenim smjernicama, kao osnovama za etičko novinarstvo koje štiti javni interes i dostojanstvo uključenih osoba.

HND Dalibor Matanić

Komentara 1

Goldstadt
21:46 17.10.2025.

Otaj hnd šta je to???? šta on ima reagirati u Hr. Koga on zastupa !!!!

