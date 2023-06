Razbili enkripciju 115 milijuna poruka koju je razmijenilo 60.000 osoba. Uhitili 6558 kriminalaca

Nudimo visoko kriptirane telefone koji jamče savršenu anonimnost, diskreciju i nemoguće ih je pratiti. Telefoni su opremljeni funkcijom koja omogućava automatsko brisanje poruka, a postoji i određeni PIN koji nakon ukucavanja briše sve podatke na mobitelu. To je posebno zgodno ako vas uhvati policija jer u sekundi s vašeg mobitela možete pobrisati doslovno sve što vas inkriminira. Osim toga, nudimo i uslugu brisanja podataka na daljinu, a sve navedeno možete dobiti za cijenu od 1000 eura po komadu. Preplata, koja pokriva cijeli svijet iznosi 1500 eura, traje šest mjeseci, a naša korisnička služba na raspolaganju vam je 24 sata svih sedam dana u tjednu....

Mora da je tako nekako zvučao oglas koji se u bespućima Darkweba pojavio prije desetak godina, a koji je svojim "korisnicima" ponudila tvrtka koja je zapravo bila komunikacijska mreža i pružatelj mobilnih usluga. Posao im je uskoro počeo doslovno cvjetati jer su njihove usluge počele ubrzo koristiti kriminalne organizacije diljem svijeta. Mafija, karteli, bajkerske bande, teroristi...Nema onog tko se bavio nekim poslom s druge strane zakona da nije poželio mobitele i usluge koje je nudio i pružao EncroChat. Jer tako visoko kriptirani mobiteli dušu su dali za poslove kojima se kriminalne skupine bave: trgovinu drogom, oružjem, ljudima, iznude, ubojstva.... Zahvaljujući enkripciji takvi su se su poslovi mogli napraviti da policija o njima ništa ne dozna. I bilo je to tako neko vrijeme. Točnije do 2017. kada se francuska žandarmerija, istražujući neke organizirane kriminalne skupine, dokopala visoko enkriptiranih mobitela. Nije dugo trebalo da shvate kako iza te enkripcije stoji tvrtka EncroChat, a nakon toga, što bi se reklo - sve ostalo je povijest.

Jer zahvaljujući pronalasku visoko enkriptiranih mobitela, snage reda su se dosjetile da bi i oni mogli osmisliti slične projekte. Odnosno da bi mogli napraviti takve aplikacije, ubaciti ih u kriminalni svijet i pobrati rezultate. A šest godina, od pronalaska prvih takvih mobitela, rezultati toga su, ako je suditi po priopćenju Europola, je impresivno. Jer zahvaljujući istragama koje su pokrenute od otkrića komunikacije preko EncroChata diljem svijeta uhićeno je 6558 osoba, a među njima je bilo i 197 osoba koje policijske snage diljem svijeta nazivaju visoko rangiranim metama. Osim toga zamrznuta je i imovina vrijedna oko 900 milijuna eura, a do čega su sve policije diljem svijeta došle nakon što su, kako kažu, razmontirale EncroChat kriptiranu komunikacijsku mrežu, na konferenciji za medije predstavili su predstavnici francuske i nizozemske policije u Lillu. Za početak, rečeno je da su enkriptirani mobiteli otkriveni 2017., istrage su pokrenute 2019., a do danas su osim uhićenjem 6558 kriminalca diljem svijeta, rezultirala i osudama koje u zbiru iznose 7134 godine zatvora.

Zamrznuta je imovina vrijedna oko 900 milijuna eura, a oduzeto je i 739,7 milijuna eura u gotovini. Na bankovnim računima zaplijenjeno je oko 154 milijuna eura, a što se tiče pokretnina i nekretnina, oduzeto je 971 vozilo, 270 kuća, 83 broda, 40 aviona... Nadalje zaplijenjeno je i 103,5 tona kokaina, 163,4 tone marihuane, 3,3 tone heroina...

Da bi se to postiglo, kažu u Europolu, nakon razotkrivanje kriptirane kriminalne komunikacijske mreže, analiziralo se više od 115 milijuna kriminalnih razgovora koji su vođeni između 60.000 korisnika. Prikupljene informacije omogućile su razotkrivanje puteva droge, a isto tako omogućile su snagama i uvid u kriminalni svijet i njihov način djelovanja, te su doveli do toga da su spriječeni i neki zločini poput ubojstava, otmica, iznuda.....

Iz Europola je pojašnjeno i kako je istraga pokrenuta. Naime, nakon što je 2017. francuska žandarmerija otkrila kriptirane mobitele i tvrtku koja pruža te usluge, shvatili su i da je server te tvrtke smješten u Francuskoj. Odnosno da iz Francuske sve kreće, pa su, pojednostavljeno rečeno, shvatili kako da svojom tehnologijom nadmaše onu EncroChata i tako dobiju pristup komunikaciji između korisnika. Nakon toga se u 2019. u priču uključio Eurojust, preko kojeg su dobivene informacije dijeljene prvo s Nizozemskom. No kada su se shvatili razmjeri toga, osnovana je posebna skupina koja se bavila istragom prikupljenih podataka, a njih su međusobno razmjenjivale policije unutar EU te one izvan EU, ako su poslale zahtjev. Europol je u toj priči od 2018. i većinu od 115 milijuna prikupljenih poruka, analizirali su njihovi stručnjaci. Ono što su otkrili analizirajući 115 milijuna poruka, Europol je uspoređivao sa svojim bazama podataka. Na koncu to je rezultiralo, kako kažu, sa 700 paketa obavještajno upotrebljivih podataka, koji su onda poslani nacionalnim organima reda diljem svijeta. A ti organi, vidjeli smo i u Hrvatskoj, po tome su onda djelovali..

I kao u reklami to nije sve, jer se onda 2021. pojavio SKY, još jedna enkripcijska komunikacijska mreža, na koju su kriminalci prešli nakon što je razotkriven EncroChat. Problem je samo bio, što su tu kriptiranu komunikaciju napravili - policajci. A zahvaljujući njoj, do sada je razotkriveno 70.000 kriminalaca....

