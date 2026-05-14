Novac od prodaje tone marihuane prali kroz kladionicu, ali i s ortacima uložili u gradnju zgrade s 18 stanova u Osijeku

Nakon što je u prosincu lani USKOK pokrenuo istragu protiv Tomislava Lukende, Dalibora Vickovića i Vlatke Grebenar, zbog sumnje da su u sklopu zločinačkog udruženja krijumčarili veće količine droge i prali novac, USKOK je sada tu istragu proširio protiv Lukende i Vlatke Grebenar i zbog sumnje da su i prodajom nekretnina prali novac zarađen na drogi.

Trojac se prvotnom istragom sumnjičio da je od kolovoza 2019. do prosinca 2023. na području Hrvatske, Kosova i Albanije nabavio najmanje 980 kilograma marihuane, od čega su u sklopu zločinačkog udruženja prodali najmanje 886 kilograma i "zaradili" oko 1,8 milijuna eura. Droga se s Kosova i Albanije transportirala preko Srbije u Hrvatsku, pri čemu se ponekad prebacivala i preko Dunava, za što je Lukenda, kako ga se sumnjiči, angažirao još neke osobe. Nakon što bi droga stigla u Osijek, tamo se skladištila prije daljnje preprodaje, a kako bi se prikrilo porijeklo novca, Lukenda ga je uplaćivao na svoj račun u kladionici. I to više od 500.000 eura. A preko 80.000 eura je kako se sumnja, dao i Vlatki Grebenar.

Njih dvoje se sada proširenom istragom sumnjiče i da su od siječnja 2021. do 23. veljače 2024., novac zarađen na preprodaji skoro tone marihuane, ulagali i zakonite gospodarske aktivnosti. Cilj im je bio prikazati da novac koji imaju potječe iz zakonitog izvora, a USKOK ih sumnjiči da su najmanje 25.800 eura, s udjelima još pet ortaka uložili kao svoj ortački udio u kupnju nekretnine u Osijeku, na kojoj su s ostalim ortacima, uz dodatna vlastita sredstva i uplaćene predujmove kupaca, financirali izgradnju stambene zgrade s ukupno 18 stanova. Nakon što je zgrada izgrađena, Lukenda je u njoj stekao dva stana, a njegova suosumnjičenica tri. Stanove su dalje prodavali, pa se Lukenda sumnjiči da je od prodaje stanova zaradio 100.000 eura, dok se Vlatka Grebenar sumnjiči da je zaradila 167.500 eura.