Priveden zbog obiteljskog nasilja, divljao u ćeliji pa napao policajca

Za prisilu prema službenoj osobi na godinu dana uvjetno, uz rok kušnje od tri godine osuđen je 40-godišnjak. Tereti ga se da je 7. prosinca 2024. u VII policijskoj postaji, u koju je doveden zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti nasilja u obitelji, prvo s objema rukama tresao rešetke metalnih ulaznih vrata prostorije. Uz to je glasno negodovao i vikao, pozivajući policajce da se dođu s njim fizički obračunati(!?). U nekom trenutku prišao mu je jedan policajac koji ga je pokušao smiriti, no 40-godišnjak se oglušio na policajčeve naredbe da prestane galamiti i lupati rešetkama. Kada je policajac otključao vrata ćelije te ušao u ćeliju i kazao 40-godišnjaku da se okrene i stavi ruke na leđa, kako bi mu stavio lisice, 40-godišnjak je obje ruke podigao ispred svog lica.

- Dođi, dođi! - vikao je prema policajcu te je krenuo prema njemu, simulirajući da će ga udariti. Zatim je lijevom rukom zamahnuo prema glavi policajca kako bi ga udario, no policajac se izmaknuo i tijelom blokirao udarac i lijevom podlakticom 40-godišnjaka odgurnuo od sebe. Uslijed toga se 40-godišnjak zarotirao, pa ga je policajac šakom udario u bradu, zbog čega je 40-godišnjak pao na pod. Policajac je pri svemu tome bio teže ozlijeđen jer je slomio kost u šaci.