Trump: Xi i ja slažemo se da Iran ne smije imati nuklearno oružje

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da je s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao o Iranu te da obojica ne žele da Iran posjeduje nuklearno oružje i „žele tjesnac otvoren za plovidbu”. Trump i Xi započeli su u petak posljednji dan razgovora u Pekingu, nakon što je američki predsjednik izjavio da je osigurao ponudu pomoći za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i obećanje velike narudžbe Boeinga.

Dvojica čelnika sastala su se u ograđenom kompleksu Zhongnanhai u Pekingu. „Riješili smo mnogo različitih problema koje drugi ljudi ne bi mogli riješiti”, rekao je Trump. Fotografije prikazuju Trumpa i Xija kako se rukuju u vrtu kompleksa u srcu grada.

Program je uključivao razgovore uz čaj, nakon kojih je uslijedio radni ručak. Trump bi poslijepodne trebao otputovati u Sjedinjene Države. Trump je u intervjuu za Fox News rekao da će otići s ohrabrujućim riječima Xi Jinpinga u vezi s krizom na Bliskom istoku. Xi mu je "snažno" rekao da neće isporučivati ​​vojnu opremu Iranu, kazao je. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, Trump je kazao da mu je Xi naglasio: "Ako mogu ikako pomoći, rado ću pomoći."

Peking je u petak pozvao na potpuno primirje na Bliskom istoku i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca "što je prije moguće", u izjavi koju je objavilo ministarstvo vanjskih poslova na marginama samita. Ministarstvo je ponovilo da se sukob "nikada nije trebao dogoditi" i da će Kina nastaviti igrati "konstruktivnu ulogu" u mirovnim naporima.

Trump: Ti si vrhunski vođa, čast mi je biti vaš prijatelj; Xi: Ako se ovo ne riješi dobro, mogli bi se sukobiti

Trump je također izvijestio o obećanju, koje je prema njegovim riječima dao njegov domaćin, o kupnji 200 "velikih" Boeingovih zrakoplova. To je veliki broj, ali manji od narudžbe za 500 zrakoplova 737 MAX i oko 100 mlažnjaka 787 Dreamliner i 777 o kojoj se mjesecima izvještavalo u tisku, ističe France presse.

Xi je potvrdio, naglasio je Trump, da Kina želi kupiti američku naftu i poljoprivredne proizvode, bez navođenja ikakvih brojki. Posjeti stranih čelnika Zhongnanhaiju, nekadašnjem carskom vrtu pokraj Zabranjenog grada, relativno su rijetki. Bivši američki predsjednik Barack Obama prošetao je s Xijem centrom moći Komunističke partije 2014. godine. Među novijim gostima bili su bjeloruski čelnik Aleksandar Lukašenko prošle godine i ruski predsjednik Vladimir Putin 2024. godine.