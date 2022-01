Ravnateljica zatvorila dječaka s Downovim sindromom u kutiju i sjela na nju: 'Stvarno je poludjela'

U Njemačkoj se sredinom prosinca dogodio bizarni incident u školi zbog kojeg je 9-godišnji Max, koji ima Downov sindrom, počeo mokriti u krevet i boji se mraka, a njegovi roditelji vjeruju da je to zbog postupka ravnateljice njegove škole iz Jessena, piše Fenix-magazin.

Ravnateljica je zatvorila devetogodišnjaka u drvenu kutiju za igračke te ga je navodno držala u njoj 25 minuta u školskom dvorištu na temperaturi od 5 stupnjeva. Do otkrića tog čina došlo je kad je Lea, Maxova kolegica iz razreda poslala 14.prosinca oko 9:40 glasovnu poruku: - Mama, gospođa H. je sada stvarno poludjela, Maxa je stavila u kutiju za igračke i sjela na nju.

Nakon toga je djevojčica poslala još jednu poruku: - Sad se digla s kutije, ne, još sjedi, Max nema zraka u kutiji!

Leina majka je proslijedila poruke Maxovim roditeljima, a kad su roditelji stigli u školu nešto poslije 10 sati, ravnateljica je još uvijek sjedila na drvenoj kutiji.

- Je li naš dječak još u kutiji? - vikao je očuh Björn nakon čega se ravnateljica ustala, izvadila Maxa iz kutije i ušla s njime u školsku zgradu.

Maxova majka Mandy je pozvala policiju koja je potom zamolila roditelje da ne ulaze u prostorije škole te su im oni doveli Maxa iz škole.

Sve do tog incidenta Max je bio živahno dijete i volio je ići u školu za učenike s posebnim potrebama. S obzirom na to da je on glasan i ponekad se tuče, on je imao pomoćnu učiteljicu koja mu pomaže nositi se sa svakodnevnim obvezama.

Kad se učiteljica u rujnu razboljela, a kako je njemu potrebna rutina roditelji su odlučili da Max neko vrijeme bude podučavan kod kuće. Odluku da se dječak vrati u školu donijeli su 13.prosinca nakon konzultacija s ravnateljicom, piše Fenix-magazin.

- To je odluka zbog koje danas gorko žale, kaže majka Mandy.

Policijska istraga je još uvijek u tijeku, a Državna školska uprava na upit novinara je rekla da "incident shvaćaju vrlo ozbiljno".

