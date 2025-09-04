Ravnateljica Hitne Maja Grba Bujević: Ne razmatram ostavku

Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu RH, dr. Maja Grba Bujević, video priopćenjem se oglasila na prozivke Udruge Hitna uživo 194 i sindikata koji okupljaju zaposlenike u hitnoj pomoći, a koji traže beneficirani radni staž i njenu ostavku.

- Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) razumije i uvažava zahtjeve zaposlenika hitne medicinske službe koji traže poboljšanje svojih radnih uvjeta kroz beneficirani radni staž, međutim Zavod nema ovlasti donositi odluku o beneficiranom radnom stažu. Uloga Zavoda je pružiti stručnu i tehničku podršku u okviru zakonski definiranih procedura.

- U Republici Hrvatskoj postupak priznavanja beneficiranog radnog staža jasno je i precizno uređen Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem. Inicijativu mogu pokrenuti isključivo sindikati ili poslodavci, a obaveza je izrada stručne dokumentacije (elaborat) prema metodologiji koju je propisalo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Tek na temelju takvog elaborata, neovisne stručne i znanstvene institucije daju mišljenja o štetnosti pojedinih radnih mjesta, nakon čega nadležna tijela donose odluku - rekla je među ostalim Grba Bujević.

U priopćenju navodi da je HZHM i do sada više puta sudjelovao u tim procesima. Tako se još 2014. godine Zavod obratio Ministarstvu rada s inicijativom da se prilikom izrade novog zakona razmotri mogućnost priznavanja beneficiranog staža u hitnoj medicini, a 2015. godine organizirao je edukacije za sindikate i zavode kako bi ih upoznao s postupkom izrade elaborata. Tijekom 2023. predstavnici HZHM-a sudjelovali su u radu radne skupine Ministarstva zdravstva na izradi stručne podloge za Zakon o djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza. Također, HZHM je u suradnji sa Hrvatskim strukovnim sindikatom medicinskih sestara i tehničara prikupljao podatke od županijskih zavoda za potrebe izrade elaborata za medicinske sestre u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi.

"S obzirom na to da je navedeni elaborat dosad dostavljen samo za medicinske sestre, na sastanku sa sindikatima održanom početkom ovog tjedna u Ministarstvu zdravstva istaknuto je da je nužno tražiti rješenja za sve djelatnike u hitnoj medicini, a ne samo parcijalna koja se odnose na pojedine struke ili skupine zaposlenika. Samo na taj način može se osigurati pravednost, održivost i dugoročno povjerenje zaposlenika i građana kojima služba svakodnevno pomaže", ističe Grba Bujević.

Dodaje i da HZHM, u okviru svoje nadležnosti kontinuirano radi na poboljšanju uvjeta rada predlaganjem Mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza s dovoljnim brojem timova kako bi im se smanjilo radno opterećenje, standardizaciji vozila i opreme, boljoj organizaciji rada, edukaciji djelatnika u hitnoj medicini te razvoju sustava psihološke podrške za timove izložene stresnim situacijama. "Dugoročno gledano, poboljšanje uvjeta rada izravno utječe na zadovoljstvo i učinkovitost zaposlenika te osiguranja što bolje zdravstvene skrbi za pacijente, što je naš temeljni interes. HZHM će i dalje biti aktivan sudionik jačanja hitne medicinske službe, pri čemu vjerujemo da se odgovorna rješenja mogu pronaći samo dijalogom i poštivanjem zakona, na dobrobit svih djelatnika i građana Republike Hrvatske", poručuje.