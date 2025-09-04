Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ODGOVORILA NA PROZIVKE

Ravnateljica Hitne Maja Grba Bujević: Ne razmatram ostavku

Karlovac: Uru?enje novog vozila Hitnoj medicinskoj pomo?i
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
1/2
Autor
Romana Kovačević Barišić
04.09.2025.
u 14:06

"S obzirom na to da je navedeni elaborat dosad dostavljen samo za medicinske sestre, na sastanku sa sindikatima održanom početkom ovog tjedna u Ministarstvu zdravstva istaknuto je da je nužno tražiti rješenja za sve djelatnike u hitnoj medicini, a ne samo parcijalna koja se odnose na pojedine struke ili skupine zaposlenika", ističe Grba Bujević.

Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu RH, dr. Maja Grba Bujević, video priopćenjem se oglasila na prozivke Udruge Hitna uživo 194 i sindikata koji okupljaju zaposlenike u hitnoj pomoći, a koji traže beneficirani radni staž i njenu ostavku. 

- Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) razumije i uvažava zahtjeve zaposlenika hitne medicinske službe koji traže poboljšanje svojih radnih uvjeta kroz beneficirani radni staž, međutim Zavod nema ovlasti donositi odluku o beneficiranom radnom stažu. Uloga Zavoda je pružiti stručnu i tehničku podršku u okviru zakonski definiranih procedura. 

- U Republici Hrvatskoj postupak priznavanja beneficiranog radnog staža jasno je i precizno uređen Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem. Inicijativu mogu pokrenuti isključivo sindikati ili poslodavci, a obaveza je izrada stručne dokumentacije (elaborat) prema metodologiji koju je propisalo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Tek na temelju takvog elaborata, neovisne stručne i znanstvene institucije daju mišljenja o štetnosti pojedinih radnih mjesta, nakon čega nadležna tijela donose odluku - rekla je među ostalim Grba Bujević. 

U priopćenju navodi da je HZHM i do sada više puta sudjelovao u tim procesima. Tako se još 2014. godine Zavod obratio Ministarstvu rada s inicijativom da se prilikom izrade novog zakona razmotri mogućnost priznavanja beneficiranog staža u hitnoj medicini, a 2015. godine organizirao je edukacije za sindikate i zavode kako bi ih upoznao s postupkom izrade elaborata. Tijekom 2023. predstavnici HZHM-a sudjelovali su u radu radne skupine Ministarstva zdravstva na izradi stručne podloge za Zakon o djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza. Također, HZHM je u suradnji sa Hrvatskim strukovnim sindikatom medicinskih sestara i tehničara prikupljao podatke od županijskih zavoda za potrebe izrade elaborata za medicinske sestre u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi.

"S obzirom na to da je navedeni elaborat dosad dostavljen samo za medicinske sestre, na sastanku sa sindikatima održanom početkom ovog tjedna u Ministarstvu zdravstva istaknuto je da je nužno tražiti rješenja za sve djelatnike u hitnoj medicini, a ne samo parcijalna koja se odnose na pojedine struke ili skupine zaposlenika. Samo na taj način može se osigurati pravednost, održivost i dugoročno povjerenje zaposlenika i građana kojima služba svakodnevno pomaže", ističe Grba Bujević.

Dodaje i da HZHM, u okviru svoje nadležnosti kontinuirano radi na poboljšanju uvjeta rada predlaganjem Mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza s dovoljnim brojem timova kako bi im se smanjilo radno opterećenje, standardizaciji vozila i opreme, boljoj organizaciji rada, edukaciji djelatnika u hitnoj medicini te razvoju sustava psihološke podrške za timove izložene stresnim situacijama. "Dugoročno gledano, poboljšanje uvjeta rada izravno utječe na zadovoljstvo i učinkovitost zaposlenika te osiguranja što bolje zdravstvene skrbi za pacijente, što je naš temeljni interes. HZHM će i dalje biti aktivan sudionik jačanja hitne medicinske službe, pri čemu vjerujemo da se odgovorna rješenja mogu pronaći samo dijalogom i poštivanjem zakona, na dobrobit svih djelatnika i građana Republike Hrvatske", poručuje.

Ključne riječi
Maja Grba Bujević zavod za hitnu medicinu ravnateljica

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar messerschmidt
messerschmidt
14:11 04.09.2025.

Što bi dala ostavku, ne treba se ni pojaviti na poslu, a bere premijersku plaću.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još