EKSKLUZIVNO Ravnateljica bolnice u Skopju: 'Moja izjava o Totu bila je nespretna, znala sam da je smrt sumnjiva'

Ravnateljica bolnice Karil u Skoplju, dr. Maja Mojsova, u kojoj je od posljedica ozljeda zadobivenih u brutalnom napadu preminuo hrvatski rukometaš Denis Tot dala je intervju reporteru Večernjeg lista Frani Šariću koji o ovom slučaju izvještava iz Sjeverne Makedonije.

Prvi put kada je ova vijest dospjela u hrvatsku javnost pisalo se o napadu na 28-godišnjaka koji je, kako su tada mediji izvještavali, bio pretučen. Makedonska policija brzo je demantirala te tvrdnje i istaknula da na tijelu mladića nije bilo vidljivih ozljeda. Informaciju da je Tot pretučen demantirala je i šefica skopske bolnice Maja Mojsova. Prvo su rekli da je umro od srčanog zastoja. Prije tri dana oglasio se i brat preminulog, Boris Tot, rekavši da je "njegov brat preminuo od srčanog udara, a ne od bilo kakvih tjelesnih ozljeda, tuče i ostalih gluposti".

Istog je dana makedonska policija objavila priopćenje u kojem tvrdi da je hrvatski rukometaš Denis Tot ipak preminuo od posljedica fizičkog sukoba i zadobivenog udarca. Završetkom obdukcije pokazalo se da je Tot zbog udarca u glavu dobio teško oštećenje mozga.

Ovu konfuziju u komunikacija koja je u javni prostor unijela sumnju da se nešto prikriva u vezi Totove smrti sada je pojasnila Mojsova.

"Moja izjava tog dana nespretno je shvaćena, ja sam pogriješila što nisam novinarima odmah rekla da je smrt jako sumnjiva. To smo svi odmah znali pošto na tijelu Denisa Tota uistinu nije bilo tragova nasilja ili bilo čega što bi upućivalo na fizički obračun. Međutim, jasno je bilo da je riječ o zdravom sportašu i da priča nije tako jednostavna. Osim toga, toksikološki nalaz pokazao je da Tot nije konzumirao nedozvoljene supstance", kazala je Mojsova.

Dodala je kako je Tot u bolnicu dovezen 7. travnja oko 4 sata ujutro te da njegovo srce nije kucalo.

"Naš liječnički tim ga je hitno reanimirao, nakon 15 minuta vratili smo ga u život, a nalaz je pokazao povišene srčane enzime i otok mozga. To je razlog zbog kojeg smo mi komunicirali prema javnosti da je preminuo od srčanog zastoja. Zato što je to službeni nalaz pokazao. Tek će sudsko-medicinska obdukcija pokazati na koji način je premlaćivanje dovelo do zatajenja srca", kaže ravnateljica.

Kaže da je Tot stavljen i na rengden te da nisu uočeni prijelomi ili ikakve unutarnje ozljede.

"Još se jednom ispričavam javnosti što je moja izjava nespretno interpretirana pa se stekao dojam da se nešto skriva. Uistinu se ništa ne skriva. Svi novinari u Sjevernoj Makedoniji znaju da sam vrlo transparentna osoba i uvijek na usluzi kad su u pitanju informacije. Osim toga o cijelom slučaju smo upravo mi obavijestili policiju", kaže Mojsova dodavši kako je do posljednjeg trenutka na skrb Denisa Tota pazio tim najprestižnijih neurokirurga i abodmenalnih kirurga.

Dodala je kako je pogledala mučnu snimku tučnjave.

"Na toj snimci se vidi da je Tot nakon prvih nekoliko udaraca ostao nepomično ležati na asfaltu. Vjerojatno je već tada bio kritično. Međutim napadači su ga nastavili mlatiti čime se situacija zasigurno pogoršala. Neshvatljivo je zašto prolaznici nisu reagirali ranije i zašto je tako kasno žrtva dovezena na hitnu pomoć. Da se ranije reagiralo Denis bi danas možda bio živ", zaključila je Mojsova uz izraz duboke sućuti obitelji preminulog rukometaša koji je pokopan jučer u rodnom Đakovu.

Podsjetimo, Angelo Gorgievski, prvoosumnjičeni za ubojstvo Denisa Tota, predao se u srijedu oko 4 sata ujutro policiji Sjeverne Makedonije nakon što je za njim raspisana međunarodna tjeralica.

Gorgievski je, kako se vidi na snimci sigurnosnih kamera, prošlog tjedna udario ispred diskoteke Privilege u gradskom parku nakon čega je rukometaš pao na asfalt i zadobio smrtonosne ozljede. Napad na Tota uslijedio je kad je izašao iz diskoteke i pokušao ući u taksi. U tom trenutku napali su ga Gorgievski te muška i ženska osoba. Oni su već uhićeni. Kasnije se doznalo da je diskoteka radila ilegalno.

Inače, Gorgievski je rođen u Mariboru, a u lipnju 2016. doživio je tešku prometnu nesreću u centru grada kada je svojim automobilom marke Fiat Punto udario u pet parkiranih automobila i pobjegao, no ubrzo ga je uhvatila policija. Tada je mariborska policija krenula u potragu za bandom narkodilera, među kojima je bio i Gorgievski, a u listopadu iste godine policija je otkrila laboratorij za proizvodnju sintetičkih droga. Između ostalog, imali su GHB (gamahidroksibutirat, gammahydroxybutyrate), poznat i kao droga za silovanje. U laboratoriju su zaplijenjeni i amfetamini te marihuana.

Njegove društvene mreže otvorene su za znatiželjne poglede i nude neke zanimljivosti. Primjerice, tu je fotografija na kojoj se nalazi s Hristijanom Mickoskim, liderom najveće sjevernomakedonske oporbene stranke VMRO-DPME, koja je 25 godina vladala zemljom, a prema anketama mogla bi ponovno. S tim da bi u tom slučaju upravo Mickoski trebao postati premijer.