Ravnatelj NASA-e o raketi Starship koja je eksplodirala: Uz veliki rizik dolazi i velika nagrada

Ravnatelj NASA-e Bill Nelson čestitao je SpaceX-u na lansiranju rakete Starship unatoč tome što je eksplodirala i završila u oceanu. "Čestitam SpaceX-u na Starshipovom prvom integriranom test-letu! Svako veliko postignuće kroz povijest zahtijevalo je određenu razinu proračunatog rizika, jer uz veliki rizik dolazi i velika nagrada. Veselim se svemu što u budućnosti SpaceX nauči, do sljedećeg test-leta - i dalje", napisao je Nelson na Twitteru.

Congrats to @SpaceX on Starship’s first integrated flight test! Every great achievement throughout history has demanded some level of calculated risk, because with great risk comes great reward. Looking forward to all that SpaceX learns, to the next flight test—and beyond. https://t.co/ZYsh5VkxsA