VIDEO Muskova letjelica Starship nakon polijetanja brzo se razletjela i završila u oceanu

Raketa Starship poletjela je nakon kraće odgode prema orbiti, a onda kad se trebala odvojiti, nije uspjela te se počela nekontrolirano rotirati i završila u oceanu. Vlasnik Elon Musk prije lansiranja rekao je da je glavni cilj da se raketa ne razleti na lansirnoj rampi, no raketa se ipak raspala.

SpaceX se nadao da će letjeti u najboljem slučaju 90 minuta. Međutim, nakon manje od četiri minute leta gornja faza rakete nije se odvojila od donje i letjelica je eksplodirala. Unatoč tome dužnosnici SpaceX zadovoljni su uspješnim lansiranjem i proglasili su kratku epizodu uspješnim probnim letom. "Čestitke ekipama SpaceX za ovaj sjajan primjer probnog leta", napisao je sam Musk na Twitter. Obećao je nastavak. "Mnogo smo naučili za budući probni let koji će se slijediti kroz nekoliko mjeseci", najavio je Musk.

"To je vrlo rizičan let", rekao je još u nedjelju Musk na Twitteru. “Ovo je prvo lansiranje vrlo komplicirane, divovske rakete. Postoji milijun načina na koje ova raketa može zakazati", dodao je. Letjelica je visoka čak 120 metara što ju čini većom od Kipa slobode i to je do sada najsnažnija raketa, dizajnirana za slanje astronauta na Mjesec i Mars i još dalje.

Američka svemirska agencija NASA odabrala je svemirsku letjelicu Starship za prijevoz astronauta na Mjesec krajem 2025. godine. Misija poznata kao Artemis III je prva od završetka programa Apollo 1972. godine. "Ova je misija radi informacija", rekao je Musk. "Informacije koje nam omogućuju da poboljšamo dizajn budućih Starshipa."

Starship se sastoji od 50-metarske svemirske letjelice dizajnirane za prijevoz posade i tereta koja se nalazi na 70 metara visokoj raketi - nosaču Super Heavy. Zajedno nazvane Starship, svemirska letjelica i raketa Super Heavy nikad nisu lansirane zajedno, iako je bilo nekoliko suborbitalnih testnih letova same letjelice.

SpaceX planira isprva postaviti Starship u orbitu i zatim ga dopuniti gorivom s drugog Starshipa kako bi mogao nastaviti put do Marsa ili dalje. Musk je rekao da je cilj učiniti Starship višekratnom letjelicom i tako sniziti cijenu na nekoliko milijuna dolara po letu.