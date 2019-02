Ravnatelj: Djeca su me molila da ne zovem ni liječnika ni policiju

Ravnatelj Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Zadar Jozo Dragić danas je ponovno komentirao slučaj žigosanja učenice koji se dogodio u toj školi i zamolio je novinare da zbog zaštite identiteta djece ne snimaju školu. Škola dok traje proces neće davati nikakve izjave za medije radi zaštite privatnosti maloljetnika u školi, a stručne službe škole surađuju s policijom i svim drugim službama, poručio je ravnatelj.

Danas je protiv učenika koji je kolegici iz razreda žigosao slovo "U" na ruku podnesena kaznena prijava.

- Još jednom osuđujem bilo kakvo nasilje i obećavam da smo poduzeli sve, da smo napravili sve što je u mogućnosti po protokolu za sprečavanje nasilja u školi - rekao je ravnatelj. Kaže da je sve učinio po protokolu o nenasilju o školi.

Na pitanje očekuje li sankcije, ravnatelj je odgovorio: "Izgleda da očekujem, nažalost".

Ravnatelj je potvrdio da su djeca danas normalno na nastavi, uključujući i oštećenu učenicu.

Novinari su ga i pitali misli li i dalje da je sve to bila samo dječja igra.

– Ne mislim, nisam ja to ni izjavio, to su sama djeca meni rekla u razgovoru odmah poslije događaja i molili su me, tražili, da ne zovem ni liječnika ni policiju. Stvarno, na njihov zahtjev. Ja sam ovdje zbog njih – rekao je ravnatelj.

Bi li sad drukčije postupio?

– Vjerojatno bih, ne bih poštovao njihovu volju, ja sam tu da poštujem njihovu volju – rekao je ravnatelj.

Potvrdio je i da je poslana inspekcija u školu.

