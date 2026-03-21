Hajdaš Dončić: 'Imamo državu na autopilotu zvanoj Andrej Plenković. Ove kratkoročne mjere bi pomogle...'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koodinatorica Možemo! Sandra Benčić u subotu su ocijenili da je inflacija koju imamo posljednje tri godine Plenkovićeva inflacija, te da ćemo zbog nečinjena imati državu na "autopilotu i umjetnoj inteligenciji zvanoj Andrej Plenković".

Hajdaš Dončić podsjetio je kako je SDP posljednje 4 godine predlagao više od 60 mjera kako bi se očuvala država, ali i standard hrvatskih građana u vrijeme krize, ali Vlada je uzela samo jedan mali dio. Dodao je i kako je Hrvatska propustila povijesnu šansu da napravi transformaciju hrvatskog gospodarstva i energetske politike. 'Toliko dugo dok se oslanjamo isključivo na turizam i dok se oslanjamo isključivo na ovaj građevinski sektor, i zbog potresa i zbog pretjerane novoizgradnje, imat ćemo ovu državu na autopilotu ili na umjetnoj inteligenciji zvanoj Andrej Plenković', poručio je predsjednik SDP-a u Karlovcu.

Na upit što bi on napravio u ovom trenutku odgovorio je kako su kratkoročne mjere trošarine, PDV i dijelom zamrzavanje cijena goriva, a srednjoročne i dugoročne mjere odnose se na energetsku transformaciju Hrvatske. Ocijenio je kako je sve što Vlada radi stihija, da se ne razmišlja kako se troši europski novac, uvozi se nekontrolirano strana radna snaga, nema povećanja produktivnosti, a najstrašnije je, kaže, stanje s poljoprivrednom proizvodnjom.

'Ne daj Bože da se zatvore granice, Hrvatska je vjerojatno samodostatna za dva do tri tjedna. Dobili su sredstva u Slavoniji, pa su lokalni HDZ-ovci gradili hotele u Dalmaciji. Ali je bitno da premijer Plenković uživa, da bude za istim stolom sa premijerom Njemačke ili predsjednikom Francuske. Ekonomija njega ne zanima. Njega samo zanima vanjska politika i da sjedi za istim stolom s ljudima s kojima, iskreno, Hrvatska vrlo teško može sjediti", tvrdi Hajdaš Dončić.

Koordinatorica Možemo! Sandra Benčić istaknula je kako Hrvatska zadnje tri godine ima isključivo Plenkovićevu inflaciju. „Mi ovaj novi inflatorni udar dočekujemo s dvostruko većom stopom inflacije od prosjeka eurozone. Ta razlika ima potpis Andreja Plenkovića. Na Plenkovićevu inflaciju sada ćemo dobiti Netanuyahuovu inflaciju, inflaciju izazvanu nezakonitim, van UN-a, van NATO-a, napadom Izraela i SAD-a na Iran", poručila je Benčić.

Istodobno dok premijer najavljuje da nas čeka još veća inflacija i još veće cijene energenata, i najavljuje šok koji je veći od onog 2022. kada je Rusija napala Ukrajinu, istovremeno taj isti premijer šalje svog ministra obrane Netanuyahuovim ministrima da od njih Hrvatska kupuje oružje ili dogovara sa njima suradnju, s ministrima odgovornima za genocid u Gazi, sa ministrima izraelske vlade, odgovornima za ono što će europski, pa onda i hrvatski građani platiti, a to je inflacija izazvana ovim novim ratom, kazala je Benčić.„Kakva je to politika? Je li to politika u interesu Hrvatske? Nije. A u čijem je interesu, to mora reći Andrej Plenković, i zašto radi u nečijem tuđem, a ne hrvatskom interesu", rekla je.

Upitan da kako komentira špijunsku aferu u susjednoj Sloveniji i misli li da je u Hrvatskoj tako nešto moguće, Hajdaš Dončić je odgovorio da to treba brinuti jer je to izraelska špijunska afera, kao što postoje i one ruske, te da je vrlo zanimljivo da uvijek pomažu desnicu. Posebno opasnim za demokraciju smatra da i jedni i drugi s velikim novcem ulaze i u medije i stvaraju konglomerat desničarske politike i medija.