Hrvati o 'susjedima iz pakla': 'Vrhunac je bio kad su mi u sedam ujutro pripremili osvetu'

Jednostavno pitanje na Redditu o odnosima sa susjedima pokrenulo je lavinu komentara koji otkrivaju čitav spektar suživota u Hrvatskoj, od idiličnih prijateljstava do situacija koje graniče s apsurdom i otvorenim neprijateljstvom. Sve je počelo jednostavnom objavom korisnika koji je opisao svoje iskustvo života u zgradi kao svedeno na minimum. 'Vidim ih samo u liftu, pozdravimo se i to je to', napisao je, ne sluteći da će time otvoriti Pandorinu kutiju hrvatskih susjedskih odnosa. Njegovo iskustvo, svakodnevica je mnogih koji žive u urbanim sredinama, gdje dizala i hodnici postaju jedino mjesto za kratke, kurtoazne izmjene pozdrava.

No, komentari su ubrzo pokazali da život vrata do vrata može biti i potpuno drugačiji. Javili su se brojni Hrvati čiji su odnosi sa susjedima primjer zajedništva koje se danas čini gotovo zaboravljenim. 'Obožavam svoje susjede. Mala smo zgrada i generalno smo si okej. Bezbroj puta sam prošetala susjedovog psa. Ključeve stana ostavljam jednoj gospođi kada idem na more koja mi zalijeva cvijeće', napisala je jedna korisnica, opisujući idilu malih, povezanih zajednica. Drugi su dodali kako se djeca međusobno igraju po stanovima, a odnosi su toliko dobri da se posjećuju za rođendane, stvarajući atmosferu proširene obitelji.

Ipak, tamo gdje prestaje idila, počinje ono što mnogi nazivaju 'susjedima iz pakla'. Jedna od najupečatljivijih priča dolazi od korisnice koja je opisala život u manjoj zgradi gdje vlada 'pasivna agresija koja graniči s ludilom'. Sve je, kaže, počelo svađom u zajedničkoj grupi oko toga tko je posadio kaktus promjera tri centimetra na ulazu. Ubrzo su uslijedile optužbe da im četverogodišnje dijete prstima dira automobil, zbog čega su ga navodno morali voditi na poliranje, a odbili su i povećanje pričuve za deset eura, iako im financije očito nisu problem. Vrhunac je bio kada su joj, nakon što je imala roštilj i stišala glazbu na njihovu molbu u 23 sata, osvetnički u sedam sati ujutro skakali po terasi i puštali glasnu glazbu.

Drugi korisnici nadovezali su se s vlastitim frustracijama koje čine svakodnevicu u mnogim zgradama. Od susjeda koji 'pale veš mašinu po noći', preko onih koji usisavaju u ponoć, do gluhe susjede koja odbija nositi slušni aparatić pa cijela zgrada sluša program HRT-a. Spomenuti su i pušači koji bacaju opuške po stubištu te susjedi koji kuhaju s otvorenim vratima, zbog čega cijeli hodnik poprimi mirise njihova ručka. 'Radije bih živio na smetlištu okružen štakorima i vranama nego s tim ljudima', zaključio je jedan od korisnika, dok je drugi otkrio kako su sastanci stanara u njihovoj zgradi redovito zamalo završavali tučnjavom.

Ova online rasprava događa se u trenutku kada su odnosi među susjedima postali važniji no ikad. Novi zakon koji od privatnih iznajmljivača u zgradama traži pisanu suglasnost dvije trećine susjeda za iznajmljivanje stanova turistima, prisilio je mnoge da prekinu godine uspješnog ignoriranja i napokon porazgovaraju s ljudima s kojima dijele krov. U situaciji gdje više od 90 posto Hrvata živi u vlastitoj nekretnini, dugoročna harmonija u zgradi postaje ključna.

Istovremeno, stručnjaci poput onih iz Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju na 'epidemiju usamljenosti' kao globalni zdravstveni problem, ističući otuđenost modernog života u gradovima. Dok se na selu, kako navode i neki komentatori, susjedski odnosi svode barem na 'bok-bok', u anonimnosti gradskih nebodera mnogi se osjećaju izolirano. Čini se da su Hrvati na Redditu potvrdili da dobri susjedi nisu samo stvar sreće, već ključan faktor kvalitete života, a njihov nedostatak izvor svakodnevnog stresa.