SUDBINA RUINE

Bačić otkrio kada bi azbest u Vjesniku trebao bi biti uklonjen

Zagreb: Nastavljeni radovi rušenja Vjesnika u Zagrebu
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
VL
Autor
Hina
21.03.2026.
u 14:46

Rekao je i kako je u ponedjeljak redovita koordinacija, da će se oko uklanjanja Vjesnika držati rokova koji će biti pomaknuti upravo onoliko koliko bude trajalo uklanjanje i zbrinjavanje azbesta

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u subotu je rekao kako očekuje da se podvožnjak u Slavonskoj aveniji pusti u promet oko Uskrsa dokad bi se trebao biti uklonjen i azbest sa 16. kata Vjesnika. Bačić je istaknuo da se trenutno uklanjanju aneksi Vjesnika kako bi se radnici mogli približiti samom neboderu i krenuti u njegovo uklanjanje. 

"Sada se uklanjaju aneksi i zapadni i istočni. U potpunosti se uklanja fasada, kompletni građevinski otpad koji je nastao nakon požara i ja se nadam da ćemo, nakon što je nadzorni inženjer ovjerio prijedlog plana uklanjanja i zbrinjavanja azbesta, s izvođačem tijekom ponedjeljka dogovoriti sve aktivnosti i krenuti s uklanjanjem azbesta", rekao je ministar.

Dodao je i kako je cilj da se podvožnjak u Slavonskoj aveniji otvori oko Uskrsa, a do tada bi, kaže, u velikom dijelu bio i uklonjen azbest. Rekao je i kako je u ponedjeljak redovita koordinacija, da će se oko uklanjanja Vjesnika držati rokova koji će biti pomaknuti upravo onoliko koliko bude trajalo uklanjanje i zbrinjavanje azbesta.

