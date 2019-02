Otac žigosane djevojke: Prijete joj smrću, napali su mi djecu jer smo Albanci

Zadarski srednjoškolac jučer je doslovno žigosao školsku kolegicu i kolegu užarenim predmetom u obliku slova 'U', piše Zadarski list. Dogodilo se to u Ekonomsko-birotehničkoj i trgovačkoj školi na Puntamici dok su bili u razredu za vrijeme nastave, a riječ je o učenicima prvog razreda. Djevojka je pretrpjela dvije opekotine na ruci, dok je mladić opečen po vratu. Učenica je bila kod liječnice te joj je rečeno kako će trag ovog žigosanja ostati zauvijek na koži.

– Taj učenik sjedio je iza mene u klupi u razredu te mi je nekakvim vrućim predmetom pritisnuo desnu ruku i napravio mi opekotinu u obliku slova 'U'. Imam još jednu opekotinu na ruci jer me opekao više puta te je isto tako opekao još jednog dečka koji je sjedio do mene u klupi. Nakon što me opekao rekao mi je: "Sad imaš tetovažu i možeš se hvaliti da si ustaša" – ispričala je jučer za Zadarski 15-godišnjakinja, koja je u školu na sastanak s ravnateljem stigla s ocem Ademom Shalom, inače istaknutim članom albanske zajednice u Zadru.

Učenica kaže da joj je učenik, na pitanje zašto je to učinio, rekao da je to napravio jer mu je da mu je bilo dosadno te da mu je to zezancija.

– Isprva nisam smjela reći profesorici što se dogodilo jer mi je jedna cura iz razreda zaprijetila da će me ozlijediti i objesiti ako ikome kažem jer se to radi drukerima. No kad smo došli na sat tjelesnog odgoja, tamo sam bila u odjeći kratkih rukava i profesorica je primijetila kako imam opekotinu na ruci te me upitala što je bilo. Tada sam rekla što se dogodilo te nas je sve skupa poslala pedagoginji koja mi je namazala ruku i nazvala razrednicu – rekla je učenica.

Njezin otac revoltiran je i čudi ga da nitko iz škole nije zvao policiju ili hitnu pomoć.

– Imao sam već slučaj da je starija kći, koja je također išla u ovu školu, s nastave došla krvava kući te ni tada nitko nije zvao policiju ni hitnu. Problem je u cijeloj školi – rekao je Shala, najavljujući kako će podignuti kaznenu prijavu.

Roditelje učenika pozvao je jučer navečer ravnatelj Jozo Dragić te su svi iznijeli svoje gledište događaja. Kaže da je riječ o lakšim tjelesnim ozljedama učenika.

– Žao mi je zbog ovoga što se dogodilo. Oni su se izmirili jer to nije bio tako velik incident. Nakon događaja nismo odmah zvali policiju jer su se učenici već u jutarnjim satima, neposredno nakon događaja, izmirili. Također, na sastanku s roditeljima opet su svi iznijeli svoju priču, a učenik koji je to učinio ispričao se. Situacija se smirila te su svi rekli kako će doći na nastavu – rekao je Dragić.

Dodao je kako je na sastanak došla i policija te su i oni uzeli izjave svih uključenih u incident. Istaknuo je. Kaže da je riječ o velikoj školi i da zadnjih godina imaju jako mnogo učenika koji se školuju po posebnom programu i incidenti se događaju. Za četvrtak je, dodaje, sazvao razredno vijeće na kojem će odlučiti o pedagoškim mjerama.

Iz policije su jučer prvo kazali kako nisu imali saznanja o ovom događaju, a tek poslije sinoćnjeg sastanka potvrdili su kako imaju saznanja te da je događaj u obradi.

- Dijete mi je pod stresom. Danas uopće nije išla u školu jer je i sinoć, nakon svega, dobila prijeteće poruke u kojima joj se prijeti smrću - rekao je otac žigosane djevojke rekao je za Vijesti.rtl.hr.

- Policija je upoznata sa slučajem s obzirom da škola ništa ne poduzima. Taj dečko je već i prije bio problematičan. Jednom mi je pretukao drugu kćer koja sva krvava došla kući. Strašno je što se sve u toj školi događa, a nitko ništa ne poduzima. Ovo je napad na moju djecu jer su pripadnici albanske manjine. Zato joj je i utisnuo to slovo 'U' i rekao kako se sad može hvaliti da je ustaša - rekao je otac.

Otkrio je da je nasilnik u srijedu njegovoj kćeri prvo rekao neka mu da 10 kuna ili će joj zapaliti jaknu. Znajući što je sve u stanju napraviti, dala mu je 10 kuna, ali joj je on ipak zapalio jaknu. Potom joj je za vrijeme nastave užarenim predmetom prvo na lice pokušao utisnuti slovo 'U', ali je djevojka to uspjela izbjeći.

