Raste broj zaraza hripavcem: Evo kolika kazna stiže roditeljima ako odbiju cijepiti djecu

U Hrvatskoj je dosad potvrđeno više od 400 slučajeva zaraze hripavcem, većinom na području Splitsko-dalmatinske županije. Slučajevi su zabilježeni i u Zagrebu, a liječnici pozivaju roditelje da cijepe djecu protiv ove zaraze, upozoravajući kako virus može izazivati i smrt u teškim slučajevima. Pedijatrica iz Splita Snježana Kapor Jeričević potvrdila je za Dnevnik Nove TV kako se bilježi porast kod djece školske i predškolske dobi.

– Simptomi su u prvom tjednu kao prehlada, no u drugom tjednu počinju karakteristični napadi kašlja od nekoliko minuta koji dovode do povraćanja ili gušenja – kazala je. Problem je što je procijepljenost u županiji dosta niska, zbog čega se zaraza toliko i širi, a zbog svega je i otvoren punkt HZJZ-a za testiranje, svakim radnim danom od 8 do 9.30 sati.

– Isto kao kod korone, drive in, dođe se s autom na uputnicu i uzima se bris. Rezultati budu isti dan ili najkasnije 24 sata od testiranja. Oko 70 posto je pozitivnih nalaza - pojasnila je Dijana Mayer, specijalistica epidemiologinja. Državni inspektorat također je potvrdio kako je u zadnje dvije godine izdano 32 prekršajnih prijava zbog odbijanja cijepljenja s obzirom na to da se cjepivo protiv hripavca nalazi na listi obaveznih cjepiva. Kazna za to je 65 eura.

Inače, u Klinici za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević'' dvoje djece prošloga tjedna zadržano je na promatranju zbog hripavca. Pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece Goran Tešović pak je naglasio da je riječ o dojenčadi. Žestoki kašalj kod male djece može prouzročiti prekid disanja, zbog čega je za tu dob hripavac najopasniji i stoga je ključno malu djecu cijepiti prema kalendaru cijepljenja.

POVEZANI ČLANCI:

>> VIDEO Tri godine nakon potresa u Zagrebu i dalje žive u hostelu Arena jer im domovi nisu obnovljeni