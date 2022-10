Raste broj umrlih i ozlijeđenih u eksploziji rudnika u Turskoj, deseci radnika još zaglavljeni

U eksploziji rudnika ugljena u sjeverozapadnoj Turskoj u petak najmanje je poginulo 25 ljudi i 28 ozlijeđeno, a spasilačke ekipe cijele su noći u potrazi za preživjelima među desecima radnika još zaglavljenih u rudniku, prenose agencije rano u subotu. To je povećanje broja žrtava i unesrećenih u toj eksploziji u odnosu na ranije objavljene podatke tijekom noći sa petka na subotu.

Prema novom izvješću, koje je objavio turski ministar zdravstva Fahrettin Koca na Twitteru, eksplozija, koja se dogodila u petak u rudniku u Amasri, obalnom gradu na Crnom moru, u 18,15 po lokalnom vremenu, ubila je najmanje 25 ljudi. Precizirao je i da je 11 osoba iz rudnika na liječenju u bolnici.

"Zaista se suočavamo s tužnom slikom", rekao je turski ministar unutarnjih poslova Suleyman Soylu, koji je na mjesto tragedije otišao u pratnji kolege iz Energyja.

Foto: Depo Photos/REUTERS Eksplozija rudnika u Turskoj

Agencije prenose da spasilačke ekipe rade na spašavanju desetaka radnika zarobljenih u galerijama 300 i 350 metara ispod razine mora, a Soylu je kazao da je u vrijeme eksplozije u rudniku bilo 110 radnika.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan objavio je da otkazuje svoj raspored kako bi u subotu otputovao na mjesto nesreće.

“Želja nam je da gubitak života ne bude veći i da se naši rudari mogu spasiti živi i zdravi”, 'tvitao' je.

Na prvim slikama koje su objavili turski mediji s ulaza u rudnik vidljive su spasilačke i medicinske ekipe, kao i članovi obitelji zaglavljenih rudara.

