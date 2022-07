Rusi imaju novi plan, kreću u još jaču ofenzivu; Pojavile se nove snimke masovnih grobnica

Danas je 142. dan ruske invazije na Ukrajinu. Najmanje 23 osobe, uključujući troje djece, ubijene su, a najmanje 66 je ranjeno nakon što su ruski projektili pogodili civilne zgrade i kulturni centar u gradu Vinici, u središnjoj Ukrajini. Napad na Vinicu, daleko od ratnih linija, dogodio se u četvrtak kada su ulice bile pune ljudi. Ukrajinska državna služba za hitne slučajeve kaže da još uvijek traga za 39 osoba koje se smatraju nestalima, dok su 34 osobe i dalje u teškom stanju.

Tijek događaja:

9:14 - Regionalni guverner Lavova Maksym Kozytskyi upozorio je na širenje dezinformacija na društvenim mrežama nakon upozorenja na zračni napad u njegovoj zapadnoj regiji Ukrajine sinoć. Za Telegram je objavio:

Sirene su jednom oglasile zračni alarm. Trajalo je gotovo dva sata. Postojala je prijetnja raketnog udara iz Crnog mora. Prijetnja se nije ostvarila. U regiji Lavova sve je mirno.

Inače, dok je uzbuna trajala, niz Telegram kanala i neki korisnici Facebooka proširili su lažne informacije da su se eksplozije navodno čule u regiji Lavova.

8:24 - Ruske i proruske separatističke snage Luhanske Narodne Republike tvrde da su ušle u predgrađe Siverska u ukrajinskom Donbasu, priopćilo je britansko Ministarstvo obrane. "Priznajući da izvješća nisu potkrijepljena, ministarstvo je reklo da ruske snage polako napreduju prema zapadu i ispituju napade prema Siversku iz Lisičanska kako bi otvorile put prema Slavjansku i Kramatorsku. Bakhmut će vjerojatno biti sljedeći cilj, nakon što Siversk bude osiguran”, stoji u izvješću.

Institut za proučavanje rata također je rekao da Rusija vjerojatno priprema ofenzivu većih razmjera duž linije Slovjansk-Siversk-Bakhmut.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/CavbXUM9Hx



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/aez855Jsau