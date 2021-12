Raspudić o Plenkovićevom pozivu: Ja sam zgrožen, ovo je morbidni egzibicionizam

Covid odjel nije zoološki vrt, poručio je Nino Raspudić, odgovarajući na pitanje zašto se nije odazvao na poziv premijera Andreja Plenkovića da zajedno posjete bolnički odjel na kojem leže pacijenti s teškim oblicima Covida.

"Ja sam zgrožen. Ja sam dva puta morao ovo pogledati danas, nisam mogao vjerovati da može premijer tako nešto izjaviti. Dakle, ovo je jedan morbidni egzibicionizam gdje on nudi političarima da se našetavaju po intenzivnoj njezi tamo gdje ni članovi obitelji ne mogu doći. Ja sam bio pet dana u COVID bolnici i dobro znam kako to izgleda. I upravo nam je zato silno stalo i radimo ovaj referendum kako bi stvorili jače legitimne i legalne temelje za uspješniju zajedničku borbu protiv pandemije", kazao je Mostov saborski zastupnik za RTL.

Kaže kako rade referendum jer smatraju da se narod treba čuti oko ograničenja ljudskih prava i sloboda. Sporedno im je, tvrdi, hoće li dobiti zbog toga neki politički poen.

"Ako je netko profitirao iz koronakrize, to je HDZ. Sjetite se da su proglasili pobjedu, da su nagurali na izborne liste članove Stožera nakon te nazovi pobjede, da im je moto kampanje bio "Sigurna Hrvatska." Ako je netko profitirao, to su oni", dodao je.

Na pitanje hoće li se cijepiti iako je prebolio COVID, Raspudić odgovara kako je u konzultaciji sa svojim osobnim liječnikom: "Dobili smo podatke od ministra Beroša da je samo je 0,5 posto ljudi koji su preboljeli uopće kasnije reinficirani, tako da slušam svog liječnika."

Raspudić kaže da to što je Zekanović rekao za saborskom govornicom je njegov stav:

"Ali to da on proziva kolege saborske zastupnike i njih optužuje za stanje broja bolesnih i umrlih je čisto politikantstvo i neistina.

Ističe da svaka zasluga ili krivica vezana uz zaražene i umrle pripada vladajućima koji su zaobilazili Sabor od početka i uzeli sve konce u svoje ruke.

Kaže kako nije prvi put da Zekanović ima iste argumente kao i HDZ:

"Mi smo vidjeli u onoj situaciji gdje smo kao oporba spriječili kršenje zakona i poslovnika, za što nam je dao za pravo sutradan Saborski odbor za Ustav, to je bila rasprava o izboru glavnog ravnatelja HRT-a. On nas je cijeli dan napadao s istim argumentima koje su davali HDZ-ovci u smislu da je to cirkus."

Kaže kako mu je jedino problematična jedna stvar: "To da u situaciji kada vladajući apsolutno drže sve konce od početka do kraja i nikoga ne slušaju i ne dijele odgovornost, da on optužuje bilo koga osim njih ili ih hvali za stanje kakvo je."

Istaknuo je kako su građani izgubili povjerenje u Stožer: "Potrebno je stvoriti čvršći legalni legitimni okvir za donošenje odluka, one koje se tiču ograničenja ljudskih prava i sloboda treba donositi Sabor 2/3 većinom po članku 17 Ustava."

Naglasio je kako je ravnatelj varaždinske bolnice potvrdio da su cijepljeni, a netestirani unijeli zarazu u bolnice.

"Sigurno bi se postavilo pitanje zašto umirovljenik može u kockarnicu ili šoping centar, a ne može u poštu ili knjižnicu. Ne bi ovakve COVID potvrde se sigurno donijele. Nelogične, neznanstvene, a na koncu i opasne", kazao je objašnjavajući zašto se o Covid potvrdama trebalo raspravljati u Saboru.

Rekao je i kako prikupljanje potpisa za referendum ide dobro.

>> VIDEO Pogledajte cijeli govor koji je izazvao potres na desnici: Zekanoviću nakon ovog raste popularnost