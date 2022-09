Raspudić o izjavi Plenkovića da jede 'znate već što': 'To je prvi put da sam čuo nešto iskreno od tog čovjeka'

Nezavisni saborski zastupnik iz Kluba Mosta Nino Raspudić najavio je da će cijela oporba idući tjedan izaći s jednom jakom akcijom, ali nije htio otkrivati detalje.

Govoreći o pljački INA-e, rekao je da se sve ovo čini poput filma “Beskonačan dan”.

- Ne tako davno Plenković je nakon presude HDZ-u za kriminal i korupciju rekao da je njegov HDZ drugačiji, a onda se dogodio cijeli jedan niz afera. Ovo je nevjerojatna pljačka. Trebalo mi je neko vrijeme da složim u glavi gabarite ovog što se dogodilo - rekao je Raspudić za N1 televiziju.

Kazao je kako su akteri afere 'imali sigurno politički i institucionalnu zaštitu'.

- Sada slušamo neke gluposti da bi trebali zahvaljivati Plenkoviću jer je sačuvao taj novac. Signal strane banke je okidač koji se ne može ignorirati. Kao u slučajevima prije, ako netko propjeva ili se nađe u mobitelima nešto, ne može se više začepiti. Kriminal je dosegao razinu kada se više ne mogu začepiti sve rupe na brodu - rekao je Raspudić koji se osvrnuo i na izjavu premijera da godinama jede tuđa 'znate već što'.

- On je rekao da šest godina jede g**** s HDZ-om. To je prvi put da sam čuo nešto iskreno od tog čovjeka. Zašto to radiš? Zašto si ušao u taj kriminalni milje? Ništa nije promijenio, on je samo omogućio da u novom ruhu igraju dalje - kazao je Raspudić za N1.