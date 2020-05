Raspudić: Gospodin Kuščević i gospođa Rimac su za Plenkovića odradili prljav posao

Počelo je kako inače počinju kampanje, ali rekao bih da su koprupcijske afere koje su isplivale zadnjih dana nešto stvarno neuobičajeno. To vidim kao završni šlag na torti. Bilo je afera i prije, ali da vam izađu ovakve stvari - kazao je Nino Raspudić komentirajući žestok početak kampanje uoči parlamentarnih izbora.

Gostujući u RTL Dirktu rekao i da Plenkovićeva klika sustavno vrijeđa građane tijekom cijelog svog mandata.

- Najprije zbog prevarantske trgovine u Saboru, degradacije u žetončiće i prebjege, ljudi su glasali za jednu opciju, a dobili su drugu i obrnuto. Preko sprečavanja izražavanja referendumske volje građana u promjeni izbornog zakona vidjelo se kojim se ljudima Plenković poslužio u tom prljavom poslu. Gospodin Kuščević i gospođa Rimac su to odradli. Pa do činjenice da izbore naguravaju na početak ljeta dok je još vrijedila zabrana okupljanja. Postoji nešto što prelazi mjeru korektnosti i dobrog ukusa. U situaciji kada ne možete iz Zagreba otići do Karlovca, izaći na teren okupiti ljude, oni raspisuju izbore - govori Raspudić.

Što se tiče afere s vjetroelektranama u kojoj je kao prvoosumnjičena uhićena Josipa Rimac, istaknuo je da se presumpcija neovisnosti apsolutno poštuje, ali i da je činjenica da su premijeru dvije trećine ministara otišle zbog afera, a on ih je birao.

Upitan je li planirano nastupao s agendom nevisnog analitičara dok je istovremeno planirao ulaz na političku scenu, Raspudić odgovara:

- Moja kolumna je počela izlaziti šest godina prije nego je Most osnovan. Most je puno mlađi od moje figure. Ja sam javno rekao da sam se odlučio angažirati kada sam shvatio da iza Stožera stoji PR koji želi nagurati izbore pred ljeto. To je bio taj trenutak.

Raspudić je rekao kako na izbore izlazi jer ne želite biti idiot. Pojasnio je što je pod tim mislio:

- U antičkoj demokraciji idiotes su bili ljudi koji dopuštaju da im drugi određuju život. To je bila igra riječi. Ne želim više pasivno promatrati i nositi crv sumnje još četiri godine gledajući što se događa, a da to nešto simboličkog kapitala što imam u javnosti nisam pokušao testirati da se nešto promijeni. Naravno da ne mislim da su birači idioti i to će pokazati na izborima. Idem se boriti za mandat, sam ga moram izboriti. Supruga će ići na drugu. Moja supruga i ja smo već bili javne osobe i prije nego smo se upznali. Bit ćemo u minusu, ali taj osjećaj da smo išli nešto riješiti, nitko ne može platiti. Kad sam prelomio prije nekoliko tjedana, gdje sam žrtvovao dosta privatnog života i financijske situacije, ja sam osjetio kao da mi se neki teret skinuo s leđa koji sam nosio godinama, a to je vjerojatno bila grižnja savjesti - kaže Raspudić dodajući da ide na pobjedu u svojoj jedinici.

Novu Vladu Andreja Plenkovića neće podržati.

- Jasno sam rekao da neću podići ruku za Vladu čiji će premijer biti Andrej Plenković ili netko iz te klike jer zbog tih ljudi sam ušao u politiku. Ne znam što će se dogoditi, možemo dobiti nacionalnog spasa, manjinsku vladu, vladu stručnjaka. Mi ćemo pričekati, vidjeti koliko će tko imati u Saboru pa onda odlučiti. Plenkovića sigurno neću podržati. Gospodin Bernadić je već diskvalificirao Most kao potencijalnog partnera - kaže Raspudić.