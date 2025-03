Kakva blamaža za najprometniji aerodrom u Europi: Neviđeni kaos izazvao je gaf jednog inženjera?

Šefovima Heathrowa nije lako proteklih dana, proživljavaju pravu krizu nakon čudne situacije u petak koja je rezultirala zatvaranjem najveće europske zračne luke i otkazivanjem tisuća letova. Sinoć su istražitelji rešetali pitanjima direktore aerodroma kako bi točno povezali što se sve događalo nakon što je izbio malo požar na obližnjoj električnoj trafostanici. Deseci tisuća putnika još uvijek su zaglavljeni širom svijeta danas nakon što je mali požar isključio struju za cijelu zračnu luku. To je rezultiralo neviđenim scenama, prizemljivanjem letova tijekom većeg dijela dana i otkrivanjem velike ranjivosti u kritičnoj infrastrukturi Velike Britanije, piše Daily Mail.

Istragu o katastrofi vodi i protuteroristička policija, dok izvori iz britanskog parlamenta upućuju na ljudsku grešku. Uglavnom, gotovo 300.000 putnika bilo je pogođeno ovim incidentom i kaosom u zračnom prometu, što je dovelo do otkazivanja ili kašnjenja više od 1.350 letova. Otprilike 120 transatlantskih letova bilo je prisiljeno okrenuti se usred leta. Putnici na letovima iz Singapura i Pertha preusmjereni su u Pariz, a zatim su autobusima prevezeni u London. S toga ne čudi da analitičari kritiziraju najprometniju zračnu luku u Europi zbog nemogućnosti oslanjanja na rezervne izvore energije.

Willie Walsh, glavni direktor globalne zračne udruge IATA i bivši čelnik British Airwaysa, rekao je da je Heathrow ponovno iznevjerio putnike. „Prvo, kako to da kritična infrastruktura – od nacionalnog i globalnog značaja – potpuno ovisi o jednom izvoru energije bez alternativnog izvora? Ako je to slučaj – kao što se čini – onda je to jasan planerski propust zračne luke“, rekao je Walsh. Phil Hewitt, direktor tvrtke za analizu energije Montel Group, dodao je: „Ovaj potencijalni nedostatak otpornosti na kritičnom nacionalnom i međunarodnom infrastrukturnom objektu zabrinjava. Zračna luka kao što je Heathrow, koja je velika i važna, ne bi smjela biti ranjiva na jednu točku kvara."

Heathrow ima vlastitu biomasu elektranu i dizelske rezervne generatore, ali oni mogu napajati samo osnovne sigurnosne sustave, poput rasvjete i izlaznih vrata. Struja za taj veliki aerodrom s 5 terminala obično dolazi iz tri trafostanice, od kojih svaka ima rezervni transformator. No, ovdje se dogodilo da je i rezervna trafostanica uništena u požaru koji je izbio neposredno prije ponoći u četvrtak. Nekoliko sati nakon toga počele su kružiti teorije da se radi o sabotaži. Čak se spominjalo da iza svega stoji Rusija, ali čini se da za sada nema uporišta u takvim teorijama. Unatoč uključenosti protuterorističkih službi, Scotland Yard je rekao da „ne smatraju ovaj incident sumnjivim, iako istraga još uvijek traje“, rekao je glasnogovornik policije.

Portal Politico, pak, donosi priču kako je pogreška jednog električara izazvala požar, navodeći izvore bliske istrazi. „Uvijek na kraju bude neki 'zaj**', a ne teorija urote", otkriva izvor za Politico. Vatrogasci tvrde da se vjeruje kako je požar nenamjerno izazvan, što bi dalo potvrdu da se jednostavno dogodila ljudska pogreška. Izražavajući duboku ispriku javnosti i svima oštećenima, izvršni direktor Heathrowa Thomas Woldbye rekao je da je zračna luka bila suočena s najlošijom mogućom situacijom. Pojasnio je da su morali prespojiti sustav da bi koristili struju s druge dvije trafostanice, ali da je trebalo jako puno vremena da se to ostvari jer je sve to uključivalo ponovno pokretanje tisuća različitih sustava.

„Ispričavamo se zbog svih neugodnosti. Izgubili smo veliki dio naše opskrbe strujom. Ovo je bio incident velikog značaja. Izgubili smo energiju kao srednje veliki grad. Naši rezervni sustavi rade kako treba, ali nisu dizajnirani za napajanje cijele zračne luke. Ovo je neviđena situacija. Svi su šokirani, ali svi naši postupci su bili po propisima", tvrdi Woldbye koji je sad pod velikim pritiscima sa svih strana. On tvrdi kako Heathrow ne može jamčiti „100 posto“ zaštite od takvih incidenata. Promet se sada normalizira i Heathrow bi tijekom subote trebao opet biti u punom pogonu.

Iz britanske vlade također imaju puno pitanja za šefa aerodroma, svaki dan kada je zatvorenog Heathrowa stoji Veliku Britaniju 20 milijuna funti. Osim što prevozi stotine tisuća putnika, ova zračna luka također je ulazna točka za 4.300 tona tereta dnevno, čija je vrijednost 543 milijuna funti. Glasnogovornik britanske vlade je izjavio: „Nema nikakve sumnje da postoje pitanja na koja treba odgovoriti o tome kako se ovo moglo dogoditi i što se može učiniti kako bi se spriječila slična ometanja u budućnosti.“ Izvršni direktor British Airwaysa Sean Doyle upozorio je da će njihove usluge biti ozbiljno pogođene u nadolazećim danima, jer više od 100.000 putnika na 670 letova nije moglo letjeti jučer.

Požar je izbio dan nakon što je regulator energije Ofgem najavio investiciju od 4 milijarde funti u planove za jačanje britanske energetske mreže pod velikim pritiskom. Gradski izvještaj iz 2022. pokazuje da je trafostanica North Hyde, u nekim trenucima, radila s 106,2 posto svoje nominalne kapacitete. Dr. Conor Murphy, iz tvrtke za analizu mreža NovoGrid, rekao je da su preopterećeni transformatori čest uzrok požara na trafostanicama. „Oprema hlađena uljem u trafostanicama poput ove predstavlja inherentne rizike od požara, osobito zbog starenja infrastrukture ili preopterećenih sustava. Potpuni prekidi rada zračne luke zbog kvara na napajanju izuzetno su rijetki. Ovaj incident naglašava širu ranjivost mreže", rekao je Murhpy.

Dodao je da bi moglo proći godinu dana prije nego što ta trafostanica bude obnovljena jer će biti potrebno zamijeniti visoko specijaliziranu opremu. Ministar za energiju Ed Miliband upozorio je da potpuni prekid rada Heathrowa čini zračnu luku „prilično ranjivom“, a Justine Bayley, predsjednica organizacije Stop Heathrow Expansion preispituje kompetenciju šefova zračne luke, te poručuje: „Ako želimo povećati povezanost Ujedinjenog Kraljevstva s ostatkom svijeta, današnji fijasko pokazao je da moramo raspodijeliti teret i rizik na druge zračne luke.“