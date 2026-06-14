Patrijarhu Porfiriju neki građani i vjernici strašno idu na živce

Kamere, mikrofoni i mediji zgodna su stvar. Vole ih političari, javne osobe i svećenici kada žele širiti svoje poruke, jer nema bolje promocije od besplatnog pojavljivanja na televizijama. No kamere i mikrofoni znaju biti i nezgodni jer snime često i ono što ne žele ti isti političari, javne osobe ili svećenici. I dok su se građani, mediji, pa i glasači pomalo već skoro naviknuli da se akteri u političkom okolišu počaste nekom neprimjerenom, sočnijom izjavom tipa "stoko", kod osoba koje pretendiraju da budu svete takav nepriličan rječnik pogotovo nije dobrodošao.

Tako je patrijarh SPC-a Porfirije, nekadašnji zagrebačko-ljubljanski mitropolit, nesvjestan da su kamere i mikrofoni uključeni, na beogradskom aerodromu neke vjernike nazvao "debilima". Kada je shvatio da kamere snimaju, brzo je počeo blagosiljati okupljene, ali šteta je već bila učinjena i snimka i ton su se brzo našili u digitalnim bespućima. Nećemo nagađati kako patrijarh inače razgovora kada nema kamera, ali crkveni pastir trebao bi služiti svim vjerenicima i građanima, no neki mu očiti strašno idu na živce.