Dramatično na moru: Sudar brodica kod Raba, požar jahte...

U sudaru dviju brodica kod Raba u petak, nije bilo ozlijeđenih ni onečišćenja mora, a ozlijeđenih nije bilo ni u požaru i potonuću motorne jahte kod Zatona dubrovačkog, dok je more neznatno onečišćeno ostatcima plovila, izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Dojavu o sudaru brodica kod Raba zaprimila je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru u Rijeci (MRCC Rijeka) u petak u 12,50 sati od sudionika nesreće, hrvatskog državljanina, koji je prijavio udar brodice pod njemačkom zastavom u njegovu brodicu u uvali Kristofor na otoku Rabu.

O događaju je obaviještena Ispostava lučke kapetanije Rab, čiji su službenici zatekli sudionike nesreće te su na spasilačku brodicu ukrcali hrvatskog državljanina i prevezli ga u Rab, radi preliminarne zdravstvene obrade, budući da je starije životne dobi i slabijeg zdravstvenog stanja. Službenici rapske Ispostave lučke kapetanije utvrdili su kako je brodica hrvatskog državljanina u sudaru pretrpjela kritična oštećenja te je radi sprječavanja potonuća nasukana na obližnju obalu, dok na brodici pod njemačkom zastavom preliminarnim očevidom nisu utvrđena oštećenja.

Dojava o požaru motorne jahte u Zatonu zaprimljena je u petak u 18,55 sati, posredstvom Županijskog dojavnog centra Dubrovačko – neretvanske županije. Obavijest je odmah proslijeđena u Lučku kapetaniju Dubrovnik, čiji su službenici isplovili spasilačkim brodom „Danče“ i na mjestu događaja zatekli motornu jahtu, čije nadgrađe je bilo zahvaćeno plamenom. U međuvremenu su poziciju požara osigurali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Dubrovnik.

U trenutku izbijanja požara na brodici u vlasništvu domaće pravne osobe nije bilo članova posade niti putnika. Preliminarnim očevidom na poziciji nesreće ustanovljeno je kako je požar na motornoj jahti uočen tijekom boravka jahte na sidru kod Rta Bat, nedaleko ulaska u uvalu Zaton. Unatoč naporima pripadnika JVP Dubrovnik, motorna jahta je oko 20 sati potonula na dubinu od oko 30 metara, gdje trenutno ne predstavlja opasnost za sudionike u pomorskom prometu.

Lučka kapetanija Dubrovnik nastavlja očevidne radnje, a o vađenju olupine odlučit će se do okončanja očevidnih postupanja, naveli su iz Ministarstva.