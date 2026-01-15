Naši Portali
NAPETO U ZAPADNOJ PAPUI

VIDEO Naoružani vojnici pucali na civilni avion: Potpredsjednik otkazao posjet, objavljen dramatični snimak

Skupina TPNPB
Autor
Danijel Prerad
15.01.2026.
u 14:18

Nacionalna oslobodilačka vojska Zapadne Papue (TPNPB) preuzela je odgovornost u izjavi, rekavši da su njezine trupe pucale na zrakoplove koji ulaze u Dekai

Indonezijski potpredsjednik otkazao je posjet Zapadnoj Papui nakon napada na zrakoplov u tom području. Gibran Rakabuming Raka trebao je jučer sletjeti u papuansku regenciju Yahukimo, ali je promijenio planove nakon izvješća da su papuanski militanti pucali na avion. Indonezijska vojska i vlada danas su potvrdile da je posjet Dekaiju, glavnom gradu Yahukima, otkazan zbog "sigurnosnih razloga".

Nacionalna oslobodilačka vojska Zapadne Papue (TPNPB) preuzela je odgovornost u izjavi, rekavši da su njezine trupe pucale na zrakoplove koji ulaze u Dekai. Objavili su videozapise nekoliko boraca, uključujući jedan koji prikazuje naoružane papuanske borce kako pucaju na zrakoplov koji leti iznad njih. Vrhovni zapovjednik TPNPB-a, Goliath Tabuni, upozorio je da njegove trupe ostaju u pripravnosti i da su spremne ubiti potpredsjednika ako kroči u Yahukimo.

Raka je obilazio nekoliko većih središta u Papui kako bi provjerio razvojne projekte. Njegovi prethodni posjeti gradovima Biak i Wamena protekli su po planu bez incidenata, rekli su dužnosnici. Međutim, vlada je priopćila da je njegov planirani posjet Yahukimu odgođen jer su lokalne i nacionalne sigurnosne snage vjerovale da "postoji dovoljna prijetnja javnoj sigurnosti".

Vlada je izjavila da ne može potvrditi prijavljenu pucnjavu na civilne zrakoplove, ali je sugerirala da je TPNPB, koju opisuje kao "naoružanu kriminalnu skupinu", pogriješio misleći da je pucao na avion delegacije potpredsjednika. "Do sada smo čuli da srećom nema žrtava ili žrtava u tom ničim izazvanom napadu", rekao je glasnogovornik. Yahukimo je udaljena regentska općina u regiji Papue, regiji u kojoj se sukob gerilskih boraca TPNPB-a s indonezijskim sigurnosnim snagama eskalirao posljednjih nekoliko godina.

Ključne riječi
pucnjava incident indonezija

