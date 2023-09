Radnici u štrajku bili bez plaće, a direktor Cesta Šibenik tražio da se njemu isplati viša plaća

Dok su radnici njegove tvrtke štrajkali nezadovoljni potezima koje je povlačio, njime se bavio - DORH. Tako bi se u najkraćim crtama moglo opisati ono što se dogodilo Robertu Miljkoviću, direktoru tvrtke Ceste Šibenik, protiv kojeg je ŽDO Šibenik pokrenuo istragu. Osim njega, osumnjičene su još dvije osobe, a tužiteljstvo ih sumnjiči za zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, zloporabe položaja i ovlasti, poticanje na zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju....

Miljković se sumnjiči da je od 21. listopada 2022. do 22. svibnja 2023., kao direktor Cesta Šibenik, na nagovor 50-godišnjaka, inače vlasnika zemljišta, do kojeg vodi put u vlasništvu općine, naložio radnicima Cesta Šibenik da naspu taj put. Učinio je to bez da je prethodno provedena procedura potrebna da uopće počnu radovi. Osim što je radnicima naložio nasipanje puta, Miljković se sumnjiči i da im je naložio da ga asfaltiraju što su oni i učinili. Sumnjiči ga se i da nije obavio obračun radova niti su računi za obavljene radove izrađeni i dostavljeni 50-godišnjem vlasniku zemljišta i općini. Tužiteljevo navodi da je Miljković tako 50-godišnjaku pribavio nepripadajuću imovinsku korist od 9.658 eura, a općini od 21.518, odnosno sumnjiči ga se da je Ceste Šibenik oštetio za oko 31.176 eura.

Miljkovića se sumnjiči i da je tijekom srpnja 2022. dok su Ceste Šibenik izvodile radove na trajektnom pristaništu, na nagovor 58-godišnjaka od čije je tvrtke pribavljen asfalt, odobrio da se asfalt plati po većoj cijeni od ranije dogovorene. Ceste Šibenik su zbog toga, tvrdi tužiteljstvo oštećene za 7.636 eura. Sumnjiči ga se i da je 12. srpnja 2023., naložilo financijskom direktoru Cesta Šibenik da se automobilske gume koje je Miljković kupio za svoj privatni automobil knjiže na računa Cesta Šibenik što je učinjeno. Nakon toga su s računa Cesta Šibenik spomenute gume plaćene 477 eura.

Miljković se sumnjiči i da je 11. kolovoza 2023. naložio financijskom direktoru Cesta Šibenik da prilikom obračuna Milkovićeve plaće za srpanj 2023., njemu za obračun plaće za srpanj 2023. ne uzmu u obzir podaci o isplaćenoj neto plaći za lipanj, koja je bila umanjena zbog štrajka djelatnika tvrtke, već da mu se u obzir uzmu podaci o prosječnoj plaći kao da štrajka nije bilo. Nakon što je donesena takva odluka, za srpanj mu je isplaćena plaća veća od 906 eura. Osim toga Miljkovića se sumnjiči i da je od travnja 2022. do rujna 2023. naložio tajnici tvrtke da u putnim radnim listovima upiše kako je za službena putovanja koristio službeni automobil iako je znao da to nije istina jer je koristio privatni automobil.

Miljković je bio uhićen nakon čega je pušten da se brani sa slobode. Nadzorni odbor tvrtke Ceste Šibenik ga je suspendirao dok traje istrage. Radnici te tvrtke ljetos su štrajkali nekoliko tjedna, a prema pisanju Šibenskog lista, povod štrajka bio je Pravilnik o plaćama koji je Miljković, pokušao donijeti. Iza radnika je stao sindikat, a iza direktora Nadzorni odbor i župan Marko Jelić. Sukob je kulminirao kada je četvorici radnika Cesta uručen otkaz, među njima i predstavniku radnika NO Cesta. Tijekom tog štrajka radnici su optuživali Miljkovića da je sebi isplatio veću plaću dok njima dani u štrajku nisu bili plaćeni. Radničke optužbe tužiteljstvo je očito jako dobro čulo, pa je Miljković prije desetak dana prvo bio uhićen, a sada je i pod istragom...

