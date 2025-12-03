Austrijska Vlada donijela 113 mjera za smanjenje birokracije. Uz poruku: 'Manje države više slobode'

Austrijska Vlada je u srijedu na Ministarskom vijeću donijela Paket od čak 113 mjere za borbu protiv birokracije i njenog smanjenja u svakodnevnom životu i poslovanju. Ovaj prvi Vladin paket smanjenja birokracije, namijenjen austrijskim građanima, gospodarstvu i državi.

Predstavili su ga na konferenciji za medije u Saveznom kancelarstvu u Beču predstavnici triju vladajućih stranaka: ministar gospodarstva Wolfgang Hattmannsdorfer iz Narodne banke (ÖVP), ministar prometa i infrastrukture, socijaldemokrat (SPÖ) Peter Hanke i državni tajnik za deregulaciju, liberal Neosa, Sepp Schellhorn. Kako je na Pressici naglašeno, Austrija je pod gospodarskim pritiskom. Birokracija košta poduzetnike 15 milijardi eura godišnje, što je gotovo 4 posto bruto društvenog proizvoda Austrije. Poduzeća gube u prosjeku 13 sati tjedno zbog birokratskih obveza, da dobiješ odobrenje ili dozvolu to u Austriji traje prosječno 222 dana, za razliku od Danske i Finske gdje je za taj isti postupak potrebno 65 - 70 dana.

Istovremeno se je broj paragrafa u zakonima od 1970. godine do danas povećao od 8.400 na preko 56.000. Sve to alarmantno je povećalo birokraciju u ovoj alpskoj zemlji, pa Vladi nije preostalo ništa drugo nego da promptno intervenira i danas je javnosti predstavila svoj “prvi Paket deregulacije”. “Ovaj Paket je napravljen u najistinskijem demokratskom smislu: slušanjem odozdo prema gore. Nismo odlučivali o ljudima, nego zajedno s njima. Birokracija je poput svakodnevne prometne gužve - svaka je minuta sama po sebi upravljiva, ali Austrija gubi dane, energiju i novac”, istakao je državni tajnik Schellhorn dodavši: „Paket je namijenjen rješavanju problema na područjima svakodnevnog života, gdje je birokracija najuočljivija. Ono što se želi postići je manje papirologije, jednostavnije postupanje, bez ponavljanja i preklapanja, s više jasnoće“. “Austrija nije dostojna sadašnjeg stanja. Trebamo više slobode, manje države, za brže i učinkovitije djelovanje”, rekao je ministar gospodarstva Hattmannsdorfer. Hattmannsdorfer je napomenuo da se austrijska Vlada Paketom mjera usredotočuje na “ubrzanje, pojednostavljenje i digitalizaciju” postupaka, kako bi se smanjila birokracija.

“Usvojeni paket mjera namijenjen je rješavanju problema birokratizacije na svim područjima - od trgovine i industrije do uprave, obrazovanja i zapošljavanja, kao i prava EU i poreznog sustava, dodao je ministar gospodarstva i dodao: “Mjere imaju za cilj pružiti osjetno olakšanje u tri klastera: građanima, poduzećima, te Vladi i upravi”, pojasnio je Hattmannsdorfer, uz konstataciju: “Austriju tako činimo bržom, jednostavnijom i digitaliziranijom”. “Bržim postupcima i jasnim odgovornostima nadoknadit ćemo izgubljeno vrijeme. Ovo nije samo smanjenje birokracije na papiru , već smanjenje koje će biti od koristi građanima i poduzećima”, rekao je ministar prometa i infrastrukture Hanke. Hanke je kao jednu od mjera smanjenjenja birokracije naveo naljepnicu na automobilima da je motorno vozilo prošlo obvezan godišnji tehnički pregled. Austrijski ministar je najavio da se ta odluka mijenja za posve nova vozila odnosno automobile.

Novi će automobili, po formuli 4-2-2-2-1 biti obvezni ići na tehnički pregled tek nakon četiri godine, pa zatim za dvije, pa opet za dvije, sve dok ne budu stariji. Tada će i za njih vrijediti obvezni tehnički pregled svake godine. Paket austrijske Vlade s 113 mjera za smanjenje birokracije u Austriji, kako su govornici istaknuli, sljedeći će tjedan biti proslijeđen mandatarima Nacionalnog vijeća austrijskog Parlamenta.