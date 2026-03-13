Naši Portali
KC-135 STRATOTANKER

FOTO Ovako izgleda američki zrakoplov koji se srušio: Primarno se koristi za jednu stvar

US carries out large-scale retaliatory strikes against ISIS in Syria
Foto: U.S. Air Force/REUTERS
1/8
Autor
Dora Taslak
13.03.2026.
u 09:06

FOTO Zrakoplov KC-135 može poletjeti s maksimalnom masom od oko 146.200 kilograma. Nad sustavom za dopunu goriva nalazi se teretni prostor koji može primiti putnike i teret

KC-135 Stratotanker, američki zrakoplov za dopunu goriva, srušio se u četvrtak u Iraku. Američka vojska istakla je kako incident nije uzrokovan neprijateljskom ili prijateljskom vatrom, već je uključivao drugi američki tanker. U zrakoplovu je bilo najmanje pet članova posade, rekao je dužnosnik za CNN, no nije jasno jesu li oni ozlijeđeni ili poginuli. Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM) navelo je kako su spasilačke operacije u tijeku.

"Incident se dogodio u prijateljskom zračnom prostoru tijekom operacije Epic Fury, a spasilačke operacije su u tijeku. U incident su bila uključena dva zrakoplova. Jedan od zrakoplova srušio se u zapadnom Iraku, a drugi je sigurno sletio. Ovo nije uzrokovano neprijateljskom niti prijateljskom vatrom", stoji u izjavi CENTCOM-a.

CNN je opisao KC-135 kao "leteću benzinsku postaju". Naime, riječ je o zrakoplovu koji drugima omogućuje dopunu goriva u zraku kako bi proširili domet i dulje ostali u borbenoj zoni. Posada obično uključuje tri do četiri osobe - pilota, kopilota i operatora cijevi za dopunu goriva drugim zrakoplovima. Neke misije zahtijevaju i navigatora. Osim za dopunu goriva, ti se zrakoplovi mogu konfigurirati za prijevoz tereta i pacijenata. Još uvijek nije jasno koju je točno misiju obavljao zrakoplov koji se srušio. 

KC-135 Stratotanker vojna je verzija komercijalnog putničkog zrakoplova Boeing 707 iz 1950-ih, navodi Military.com. Prošle godine bilo ih je 376 u aktivnoj službi. S obzirom na to da je riječ o zrakoplovima koji su stari više od 50 godina, oni su višekratno nadograđivani, uključujući i novim motorima. Verzije s najnovijim motorima mogu isporučiti 50 posto više goriva, 25 posto su štedljivije i jeftinije za održavanje te 96 posto tiše. 

Zrakoplov KC-135 može poletjeti s maksimalnom masom od oko 146.200 kilograma. Nad sustavom za dopunu goriva nalazi se teretni prostor koji može primiti putnike i teret. Ovisno o konfiguraciji spremnika za gorivo, KC-135 može prevesti do oko 37.600 kilograma tereta. Gorivo unutar zrakoplova može se pumpati kroz leteću cijev, poznatu kao "flying boom". Jedan član posade, odnosno "boom operator", nalazi se u stražnjem dijelu zrakoplova i upravlja cijevlju tijekom dopune goriva u letu.
Iran pojačao napade, pogođeni tankeri; Američki obavještajni podaci: Iranski režim nije pred kolapsom
Ključne riječi
SAD zrakoplov rat na Bliskom istoku KC-135 Stratotanker

Komentara 1

Avatar bečki konjušari
bečki konjušari
09:37 13.03.2026.

Da nije bio nevidljiv?

