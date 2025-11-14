Umjesto kružne ekonomije u Hrvatskoj je na djelu – kružna birokracija

Kada bi netko neupućen čitao hrvatske strateške dokumente o zelenoj tranziciji, vjerojatno bi pomislio da živi u državi koja s ponosom podupire obnovljive izvore, reciklira biootpad, kompostira, proizvodi bioplin i hrabro zakoračuje u kružnu ekonomiju. No, ista će osoba brzo shvatiti da se nalazi u birokratskom labirintu koji ne nagrađuje održivost, nego je sustavno potkopava. Dovoljno je pogledati kako je postavljen aktualni poziv iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, točnije mjera NPOO.C1.3.R2-I1.10 pod nazivom Ulaganje u učinkovitu upotrebu resursa i potpora prelasku na kružno gospodarstvo biootpad. Na papiru to zvuči kao izvanredna prilika: financiranje infrastrukture koja bi smanjila količine otpada na odlagalištima i istodobno omogućila proizvodnju novih vrijednih sirovina, komposta i digestata. U praksi su, međutim, kriteriji postavljeni tako da postojeća bioplinska postrojenja u Hrvatskoj jednostavno ne mogu sudjelovati. Ključni kamen spoticanja je CMC 5, segment europske Uredbe 2019/1009 kojom se definiraju pravila za stavljanje gnojidbenih proizvoda na tržište EU. Ova kategorija propisuje od kojih materijala digestat smije nastati da bi se smatrao prihvatljivim za stjecanje statusa EU gnojidbenog proizvoda. Problem nastaje kada nacionalni pozivi na financiranje, poput ovog iz NPOO-a, mehanički preuzmu taj okvir i primijene ga na postrojenja koja uopće ne traže CE oznaku, nego samo žele obraditi biootpad iz vlastitih sustava i koristiti digestat na vlastitim površinama. Hrvatska je tako preslikala najstroži europski režim bez ikakvog prilagođavanja stvarnom stanju na terenu.