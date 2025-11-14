Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ANALIZA MARKA LISTA

Umjesto kružne ekonomije u Hrvatskoj je na djelu – kružna birokracija

storyeditor/2025-11-13/PXL_090223_98212331.jpg
Damir Špehar/PIXSELL
VL
Autor
Marko List/PD
14.11.2025.
u 13:17

U stvarnosti država nije uspjela izgraditi nijedan dosljedan model zatvaranja ciklusa biootpada

Kada bi netko neupućen čitao hrvatske strateške dokumente o zelenoj tranziciji, vjerojatno bi pomislio da živi u državi koja s ponosom podupire obnovljive izvore, reciklira biootpad, kompostira, proizvodi bioplin i hrabro zakoračuje u kružnu ekonomiju. No, ista će osoba brzo shvatiti da se nalazi u birokratskom labirintu koji ne nagrađuje održivost, nego je sustavno potkopava. Dovoljno je pogledati kako je postavljen aktualni poziv iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, točnije mjera NPOO.C1.3.R2-I1.10 pod nazivom Ulaganje u učinkovitu upotrebu resursa i potpora prelasku na kružno gospodarstvo biootpad. Na papiru to zvuči kao izvanredna prilika: financiranje infrastrukture koja bi smanjila količine otpada na odlagalištima i istodobno omogućila proizvodnju novih vrijednih sirovina, komposta i digestata. U praksi su, međutim, kriteriji postavljeni tako da postojeća bioplinska postrojenja u Hrvatskoj jednostavno ne mogu sudjelovati. Ključni kamen spoticanja je CMC 5, segment europske Uredbe 2019/1009 kojom se definiraju pravila za stavljanje gnojidbenih proizvoda na tržište EU. Ova kategorija propisuje od kojih materijala digestat smije nastati da bi se smatrao prihvatljivim za stjecanje statusa EU gnojidbenog proizvoda. Problem nastaje kada nacionalni pozivi na financiranje, poput ovog iz NPOO-a, mehanički preuzmu taj okvir i primijene ga na postrojenja koja uopće ne traže CE oznaku, nego samo žele obraditi biootpad iz vlastitih sustava i koristiti digestat na vlastitim površinama. Hrvatska je tako preslikala najstroži europski režim bez ikakvog prilagođavanja stvarnom stanju na terenu.

Ključne riječi
dozvole Inspekcija Nacionalni plan oporavka i otpornosti CMC zelena tranzicija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja