MOGUĆI I PLJUSKOVI

Stiže promjena vremena: Kiša, grmljavina, a ponegdje i snijeg!

U Zagrebu pocela kiša, moguća i susnježica
Šimun Ilić
14.03.2026.
u 22:37

U ponedjeljak prijepodne očekuje se pretežno sunčano vrijeme, no tijekom dana slijedi porast naoblake uz mjestimičnu kišu i pljuskove. Najviše oborina prognozira se u utorak

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, početak tjedna donosi izmjenu sunčanih razdoblja, kiše i jačeg vjetra, a u nekim dijelovima zemlje moguć je čak i snijeg. U nedjelju se na Jadranu i uz obalu očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku. Mjestimice su mogući kratkotrajni pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu. U unutrašnjosti će prevladavati pretežno sunčano vrijeme uz prolaznu umjerenu naoblaku i uglavnom suho vrijeme.

Puhat će slab vjetar, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, dok će na Jadranu puhati umjereno do jako jugo. Najniža temperatura bit će između 0 i 5 stupnjeva, na Jadranu od 7 do 12, dok će se najviša dnevna kretati između 15 i 20 stupnjeva Celzijevih.

Foto: DHMZ

U ponedjeljak prijepodne očekuje se pretežno sunčano vrijeme, no tijekom dana slijedi porast naoblake uz mjestimičnu kišu i pljuskove. Najviše oborina prognozira se u utorak, dok su na Jadranu mogući i grmljavinski pljuskovi. U Gorskoj Hrvatskoj uz pad temperature kiša bi mogla prelaziti u snijeg i susnježicu. U srijedu se očekuje postupno smirivanje vremena, uz prestanak oborina i smanjenje naoblake, najprije na istoku zemlje, a zatim i u Dalmaciji.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u utorak i srijedu mjestimice i jak. Na Jadranu će u ponedjeljak puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura, dok će navečer na sjevernom dijelu Jadrana bura ojačati i na udare biti olujna. Tijekom utorka bura će se proširiti duž cijele obale.

