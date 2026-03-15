Srbijanska vlast savjetuje građanima da ne putuju u Hrvatsku, a Air Srbija uvodi let na jedan naš otok

Dok Srbijansko Ministarstvo vanjskih poslova savjetuje građanima da u Hrvatsku putuju samo u slučaju prijeke potrebe, nacionalni avioprijevoznik Air Serbia širi ljetnu ponudu letova prema Hrvatskoj, piše Nova.rs. "U povodu najnovijih događanja u Republici Hrvatskoj i sve učestalijih incidenata, napetosti i nepovoljnih sigurnosnih okolnosti, preporučujemo državljanima Republike Srbije da u idućem razdoblju bez prijeke potrebe ne putuju u Republiku Hrvatsku", priopćilo je nedvno tamošnje Ministarstvo vanjskih poslova.

Posebno se upozorava na organizirana putovanja, poput dolazaka sportskih ekipa i kulturnih izaslanstava, za koja se preporučuju dodatne konzultacije s nadležnim tijelima radi procjene sigurnosnih rizika. Ipak, gotovo istovremeno s ovim državnim upozorenjem stigla je i vijest da nacionalna zrakoplovna tvrtka Air Serbia ovog ljeta planira pokrenuti dvije tjedne linije za otok Brač.

Prodaja karata očekuje se uskoro, a ovo će odredište biti sedmo u Hrvatskoj u mreži srbijanskog avioprijevoznika. Time će Air Serbia tijekom ljetne sezone imati do 38 tjednih letova za Hrvatsku, uključujući 13 letova za Zagreb, svakodnevne letove za Dubrovnik, šest tjedno za Split, pet za Pulu, tri za Zadar i dva za Rijeku.