Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UKUPNO 38 LETOVA ZA HRVATSKU

Srbijanska vlast savjetuje građanima da ne putuju u Hrvatsku, a Air Srbija uvodi let na jedan naš otok

Air Srbija
Borna Filić/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.03.2026.
u 12:31

Dok Srbijansko Ministarstvo vanjskih poslova savjetuje građanima da u Hrvatsku putuju samo u slučaju prijeke potrebe, nacionalni avioprijevoznik Air Serbia širi ljetnu ponudu letova prema Hrvatskoj, piše Nova.rs.  "U povodu najnovijih događanja u Republici Hrvatskoj i sve učestalijih incidenata, napetosti i nepovoljnih sigurnosnih okolnosti, preporučujemo državljanima Republike Srbije da u idućem razdoblju bez prijeke potrebe ne putuju u Republiku Hrvatsku", priopćilo je nedvno tamošnje Ministarstvo vanjskih poslova.

Posebno se upozorava na organizirana putovanja, poput dolazaka sportskih ekipa i kulturnih izaslanstava, za koja se preporučuju dodatne konzultacije s nadležnim tijelima radi procjene sigurnosnih rizika. Ipak, gotovo istovremeno s ovim državnim upozorenjem stigla je i vijest da nacionalna zrakoplovna tvrtka Air Serbia ovog ljeta planira pokrenuti dvije tjedne linije za otok Brač.

Prodaja karata očekuje se uskoro, a ovo će odredište biti sedmo u Hrvatskoj u mreži srbijanskog avioprijevoznika. Time će Air Serbia tijekom ljetne sezone imati do 38 tjednih letova za Hrvatsku, uključujući 13 letova za Zagreb, svakodnevne letove za Dubrovnik, šest tjedno za Split, pet za Pulu, tri za Zadar i dva za Rijeku.
Ključne riječi
avion putovanja Brač Srbija AIR SRBIJA

Komentara 12

Pogledaj Sve
Avatar Looney®Tunes
Looney®Tunes
12:47 15.03.2026.

Vazduhoplovi će im biti prazni. Svi će poslušati savjet "najmudrijeg medju Srbljem" pa će odustat će od tih linija. "Sledeći" koji doleti bit će u obranu ugroženog srpstva i nosit će Zagrepčanke? .....Poslušajte Vučića!!! NE DOLAZITE!

LE
Levanto
13:08 15.03.2026.

Ja bi bija sritan da neko iz našega vrha Srbe podsjeti di je Srbija.

RU
RuA
12:44 15.03.2026.

To je linija za dopremu jeftine radne snage.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!