Pravno tumačenje: Hrvatska ne mora propuštati rusku naftu kroz Jadranski naftovod

Treba li Hrvatska dopustiti transport ruske nafte kroz Jadranski naftovod? Pogotovo nakon zadnje privremene američke uredbe kojom se dopušta prolaz onoj ruskoj nafti koja je zaglavljena na tankerima po svjetskim morima. Naftni konzultant Jasminko Umićević nekoliko je puta već, i na stranicama ovog medija, tvrdio kako ne mora, unatoč sada već infamoznoj Uredbi EU 2022/879 kojom se omogućava iznimka.

– Sada imam i pravni osnov za tvrditi da Hrvatska ni u kojem slučaju ne mora dopustiti transport ruske nafte kroz Jadranski naftovod. Zamolio sam neke svoje kolege koji su stručnjaci u međunarodnom pravu koji su rastumačili spomenutu uredbu i zaključili da ona ničime ne nameće Hrvatskoj obavezu transporta sankcionirane ruske nafte, kaže nam Umićević pokazujući nam dokument u kojem se tumači kako je najprije potrebno razlikovati recitae, odnosno uvodne izjave, uredbe od operativnih normativnih odredbi sadržanih u člancima uredbe. Postoji u tome velika razlika.

- Prema ustaljenoj sudskoj praksi Suda Europske unije, recitali imaju interpretativnu funkciju – oni objašnjavaju razloge i cilj zakonodavca, ali ne stvaraju samostalne pravne obveze. Pravne obveze proizlaze isključivo iz operativnog dijela uredbe, kaže Umićević. Podsjetimo što uvodna izjava 19 Uredbe EU 2022/879 navodi.

- Ako se opskrba sirovom naftom putem naftovoda iz Rusije u državu članicu bez izlaza na more prekine iz razloga koji su izvan kontrole te države članice, uvoz sirove nafte iz Rusije koja se prevozi morskim putem u tu državu članicu trebalo bi dopustiti, kao iznimno privremeno odstupanje, dok se opskrba putem naftovoda ponovno ne uspostavi ili dok Vijeće ne odluči da se zabrana uvoza sirove nafte koja se isporučuje naftovodom treba primjenjivati u odnosu na tu državu članicu, stoji ondje u hrvatskom prijevodu. Izraz 'trebalo bi dopustiti' prema ovom tumačenju ima karakter političko-normativnog obrazloženja, ali samo po sebi ne stvara obvezu za države članice ili operatore infrastrukture. Ali, obvezujuća norma sadržana je u članku 3. stavku 4. Uredbe EU 833/2014.

- Ako se opskrba sirovom naftom putem naftovoda iz Rusije u državu članicu bez izlaza na more prekine iz razloga koji su izvan kontrole te države članice, sirova nafta iz Rusije koja se prevozi morskim putem i koja spada pod oznaku KN 2709 00 može se uvesti u tu državu članicu kao iznimno privremeno odstupanje od stavaka 1. i 2., dok se opskrba ponovno ne uspostavi ili dok se ne primijeni odluka Vijeća iz stavka 3m točke (d), ovisno o tome što nastupi ranije, stoji tamo gdje je ključna formulacija 'može se uvesti', na engleskom 'may be imported'. I ovdje je točka koju Umićević vidi kao konačno prijelomnom.

- U zakonodavstvu Europske unije izraz “may” označava diskrecijsku mogućnost, a ne pravnu obvezu. Drugim riječima, uredba predviđa mogućnost derogacije, ali ne propisuje obvezu njezina odobravanja, pojasnio je naš naftni konzultant dodatno pojašnjavajući kako Uredba u više svojih odredbi dodatno potvrđuje da odluke o iznimkama donose nadležna tijela država članica, na engleskom bi to bilo 'competent authorities'. Pa se tako u članku 3m stavak 6 navodi 'nadležna tijela Hrvatske mogu odobriti'.

– Ta formulacija 'mogu odobriti' ponovno potvrđuje da je riječ o diskrecijskoj ovlasti nadležnog tijela, a ne o obvezi koja bi proizlazila iz same uredbe. Uostalom, takvo je tumačenje potvrdila i Europska Komisija jer je 26. veljače glasnogovornica Komisije za energetiku Anna-Kaisa Itkonen izjavila kako je na Hrvatskoj je da odluči hoće li dopustiti transport ruske nafte u Mađarsku i Slovačku putem JANAF-ovog naftovoda. Komisija je pritom naglasila da provedba i primjena sankcijskog režima EU spada u nadležnost država članica, koje su odgovorne za donošenje odluka u konkretnim slučajevima, kaže Umićević.