Putinovo neočekivano priznanje: Proveo sam noć u bolnici...

Ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno je izjavio da je izvrsnog zdravlja, potvrdivši da je prošao dvodnevni liječnički pregled u bolnici. Tijekom obilaska izložbe u Moskvi u srijedu, Putin je izjavio da je, "Hvala Bogu, sve bilo u redu", objasnivši da je primljen jednog poslijepodneva i otpušten sljedećeg dana nakon noćenja.

Unatoč tome, Putinovo zdravlje godinama je neprestano izvor glasina, dok Kremlj uporno ističe njegovu fizičku spremnost. Međutim, u studenom prošle godine, tijekom posjeta Astani u Kazahstanu, zabilježeni su neobični trzaji njegovih nogu. Na konferenciji za novinare, čvrsto je držao govornicu dok su mu se noge trzale, naizgled nekontrolirano.

Prije tog incidenta, Putin je viđen kako si više puta trlja i grebe lice i vrat tijekom nastupa u mačevalačkom centru u Ufi, a sličan svrbež i grebanje primijećeni su i dan ranije u Moskvi. Daily Mail također navodi da je Putin u nekoliko navrata posljednjih godina pokazivao izrazito natečene crte lica. Neki liječnici sugerirali su da bi to mogla biti alergija, infekcija sinusa ili zuba, dok su drugi pretpostavljali da prima injekcije botoksa.

Teorija o Putinovom liječenju od raka uglavnom proizlazi iz izvješća ruske istraživačke agencije Proekt iz 2022. godine, koje je analiziralo putovanja ruskog predsjednika u njegovu rezidenciju u crnomorskom ljetovalištu Soči. Nedavno, 2025. godine, proširile su se tvrdnje da je Putin poslao dvojnika u posjet bojišnici u Kurskoj regiji. Fotografije s tog događaja pokazale su znatno mršavije tijelo i lice, a koristio je rukom pisane bilješke, manje od predsjednikova uobičajenog velikog fonta, umjesto tiskanih.