OGROMAN SIGURNOSNI PROPUST

Putinova špijunka sjedila je iza leđa kancelara Merza i predsjednika Zelenskog

Ured predsjednika Ukrajine
Autor
Antonio Mandir
23.01.2026.
u 14:30

Njemačko savezno tužiteljstvo uhitilo je u Berlinu njemačko-ukrajinsku PR konzultanticu Ilonu W. i dva bivša pripadnika Bundeswehra

U Njemačkoj je uhićena navodna ruska špijunka koja je sjedila pored njemačkog kancelara Friedricha Merza i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Njemačko savezno tužiteljstvo uhitilo je u Berlinu njemačko-ukrajinsku PR konzultanticu Ilonu W. Uhićena je zbog sumnje da je špijunirala za rusku vojnu obavještajnu službu GRU. Istražitelji je optužuju za prikupljanje informacija o političkim događajima i industriji naoružanja. Posebno je eksplozivno to što se Ilona W. potpuno približila liderima Njemačke i Ukrajine. Ilona W. sastavila je dosjee o "sudionicima važnih političkih događaja" i prikupila "informacije o lokacijama industrija naoružanja, testiranjima dronova i planiranim isporukama dronova Ukrajini".

Prema izvješću "Der Spiegela", Ilona W. bila je vrlo vidljiva i sama je nazočila mnogim događajima. Kada je kancelar Friedrich Merz održao govor u Kući njemačkog gospodarstva u Berlinu 15. prosinca 2025., u prisutnosti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Ilona W. je  sjedila u publici odmah iza Zelenskog i Merza. Prema informacijama Tagesspiegela", Ilona W. je 56-godišnja poslovna žena i vodila je marketinšku tvrtku u Berlinu.

Njemačka novinska agencija (DPA), objavila je da su uz Ilonu W. uhićena i dva bivša pripadnika njemačkih oružanih snaga Bundeswehra. Za jednog se kaže da je nedavno umirovljeni časnik, a za drugog visoki državni službenik koji je napustio Bundeswehr prije više od 15 godina.

Ključne riječi
Volodomir Zelenskij Friedrich Merz Njemačka špijunka

