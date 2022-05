Putinov propagandist Britancima poslao zastrašujuću poruku: 'Postat ćete radioaktivna pustinja'

Mogućnost da invazija na Ukrajinu eskalira u Treći svjetski rat, koji bi uključivao nuklearno oružje, sve se češće spominje u ruskim prodržavnim medijima.

Proteklog tjedna urednica državne televizije RT i jedna od najistaknutijih glasnogovornica Kremlja, Margarita Simonjan, kazala je kako je vjerojatnost da Vladimir Putin pritisne crveni gumb puno veća nego da dopusti Rusiji da izgubi rat.

Russian propagandists have already begun to prepare their audiences for World War III



Margarita Simonyan offers a World War III and nuclear strike as an alternative to losing #Ukraine.



Solovyov at the same time agrees with her: "we will go to heaven, and they will simply die." pic.twitter.com/ouh4HA515e — NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2022

Također, novinar i TV voditelj Dmitrij Kiseljov uputio je u nedjelju navečer nuklearnu prijetnju Velikoj Britaniji.

And another nuclear threat to the UK from Russian state TV's Dmitry Kiselyov:



He says his country's Poseidon nuclear underwater drone could cause a tsunami that would "plunge the British Isles into the depths of the sea" and turn them into a "radioactive desert" (with subs) pic.twitter.com/usElgqHeIG — Francis Scarr (@francis_scarr) May 1, 2022

Propagandist poznat kao 'Putinov govornik' ovog je puta, uz pomoć grafičkog prikaza, ustvrdio da je 'jedna raketa Sarmat dovoljna da izbriše Britansko otočje'.

'Zašto Boris Johnson prijeti nepreglednoj Rusiji nuklearnim oružjem kad se nalazi na otoku tako malom da bi ga samo jedna Sarmat raketa mogla zauvijek potopiti? Sve je već izračunato', kazao je, a potom se dotaknuo i druge mogućnosti uništenja Velike Britanije.

Kazao je kako bi ruski nuklearni podvodni dron Poseidon mogao izazvati 'gigantski tsunami do 500 metara visok' koji bi 'potopio Britansko otočje u morske dubine'.

Ustvrdio je kako bi Velika Britanija mogla postati 'radioaktivna pustinja'.

It's Sunday night in Russia which means that state TV's Dmitry Kiselyov is talking about Russia using its nukes



This time, with the help of a terrifying cartoon, he claims that "one Sarmat missile is enough to sink the British Isles" (with subs) pic.twitter.com/NqbQfkm6rX — Francis Scarr (@francis_scarr) May 1, 2022

Do ovih je izjava došlo nakon što je prošlog tjedna Rusija uspješno testirala svoju najnoviju nuklearnu raketu - Sarmat 2, a Putin se pohvalio da može pogoditi ciljeve bilo gdje na zemlji te da je ne može zaustaviti nijedna trenutna proturaketna obrana.

