ZELENSKIJ ALARMIRAO ZAPAD

Rusija sprema napad na Kijev strašnim 'Orešnikom'? Stižu obavještajni podaci o udaru oružjem koje leti 10 puta brže od zvuka

Branka Radman;Ružica Aščić/hina
23.05.2026.
u 22:15

"Vidimo znakove pripreme za kombinirani napad na ukrajinski teritorij, uključujući i Kijev, s različitim tipovima oružja. Navedeno oružje srednjeg dometa moglo bi se koristiti u takvom napadu", rekao je Zelenskij na X-u

Rusija se priprema na napad protiv Ukrajine balističkim projektilom Orešnik, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u subotu, pozivajući se na obavještajne podatke Ukrajine, SAD-a i Europe. Do upozorenja dolazi dan nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio svojoj vojsci da pripremi opcije odmazde protiv Ukrajine za napad dronom na učenički dom u regiji Luhansk, pod kontrolom Rusije na istoku Ukrajine.

Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad. "Vidimo znakove pripreme za kombinirani napad na ukrajinski teritorij, uključujući i Kijev, s različitim tipovima oružja. Navedeno oružje srednjeg dometa moglo bi se koristiti u takvom napadu", rekao je Zelenskij na X-u, no nije se osvrnuo na napad dronom na učenički dom.

Rusija je već dvaput napala Ukrajinu Orešnikom, projektilom za kojeg se Vladimir Putin pohvalio da ga je nemoguće presresti zbog brzine koja je 10 puta veća od brzine zvuka. Moskva je prvi put ispalila Orešnik protiv, kako je rekla, vojne tvornice u Ukrajini u studenom 2024. godine. Ukrajinski izvori rekli su da je projektil na sebi imao lažne bojeve glave, a ne eksploziv te da je izazvao ograničenu štetu. Drugi napad dogodio se u siječnju 2026. godine, a projektil je pogodio regiju Lavova na zapadu zemlje.

"Skrećemo pozornost našim partnerima u SAD-u i Europi na činjenicu da su korištenje takvog oružja i produžetak ovog rata globalni presedan za druge potencijalne agresore", rekao je Zelenskij. Čelnici Britanije, Francuske i Njemačke opisali su rusko korištenje balističkog projektila Orešnik na zapadu Ukrajine kao "eskalirajuće i neprihvatljivo". Zelenskij je rekao da Kijev računa na odgovor svijeta i na "odgovor koji nije post factum, nego je preventivan." Mora se staviti pritisak na Moskvu tako da ne proširi rat, dodao je.

ŽA
žabac
22:44 23.05.2026.

Zeleni je trebao alarmirati djecu u domu da su na nišanu te da se sklone na vrijeme. Sad mu je kasno sa alarmiranjem Eu.

