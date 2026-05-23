ULTIMATUM BEZ MILOSTI

Sporazum između Irana i Amerike nikad bliže, Trump zaprijetio: 'Ili ćemo potpisati ili ću ih raznijeti u tisuću paklova'

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump attends a Mother’s Day reception for Gold Star mothers in the Rose Garden at the White House in Washington, DC
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
1/4
VL
Autor
Branka Radman; Ružica Aščić/Hina
23.05.2026.
u 19:23

Trump je Axiosu u odvojenom intervjuu rekao da će raspravljati o posljednjem nacrtu sporazuma sa svojim savjetnicima u subotu te da bi mogao do nedjelje donijeti odluku o tome hoće li nastaviti rat. "Ili ćemo doći do dobrog sporazuma ili ću ih raznijeti u tisuću paklova", rekao je Trump

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da se pregovarači između Sjedinjenih Država i Irana "približavaju" finalizaciji sporazuma o okončanju rata, pokazuje intervjuu sa CBS Newsom. Rekao je da bi finalni sporazum spriječio Iran od posjedovanja nuklearnog oružja te da bi osigurao da se iranski obogaćeni uranij "zadovoljavajuće zbrine", prema CBS-u. "Potpisat ću jedino sporazum prema kojemu dobivamo sve što želimo", rekao je Trump.

Iran, SAD i posrednik Pakistan rekli su u subotu da je došlo do napretka u pregovorima o okončanju gotovo tromjesečnog rata. Trump je Axiosu u odvojenom intervjuu rekao da će raspravljati o posljednjem nacrtu sporazuma sa svojim savjetnicima u subotu te da bi mogao do nedjelje donijeti odluku o tome hoće li nastaviti rat. "Ili ćemo doći do dobrog sporazuma ili ću ih raznijeti u tisuću paklova", rekao je Trump, a objavio Axios.

Trump se koleba između dva pola, diplomacije i vojnog napada, otkad je proglašeno primirje prije šest tjedana kako bi se omogućilo da se strane dogovore o iranskom nuklearnom programu i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, ključne naftne i plinske nabavne rute koju sad kontrolira Teheran.

Rat u Iranu Sjedinjene Američke Države Donald Trump

