Trump: Blizu smo finaliziranja sporazuma s Iranom

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države vrlo blizu finaliziranju sporazuma s Iranom, iako smatra da su šanse za postizanje dogovora i povratak sukobu podjednake. Istodobno, izvor upoznat s pregovorima tvrdi da Washington i Teheran ubrzano rade na objavi konačnog mirovnog sporazuma kojim bi se okončali sukobi na više frontova već do nedjelje navečer. Vijest je prvi objavio Washington Times, a prema dostupnim informacijama nacrt sporazuma usuglašen je u ranim jutarnjim satima subote.

Izvor navodi da je službena objava sporazuma moguća unutar 24 sata te da su konačnu verziju prijedloga već odobrili visoki pregovarači s obje strane. Među njima su predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf, američki potpredsjednik JD Vance, posebni američki izaslanik Steve Witkoff te Jared Kushner. Početni nacrt sporazuma upućen je čelnicima dviju država na završno odobrenje.

Ako sporazum bude potvrđen, postojeće krhko šestotjedno primirje moglo bi prerasti u trajni mir, premda je Trump ranije upozorio kako i dalje postoji mogućnost obnove sukoba. Unatoč optimističnim najavama, ključni detalji sporazuma još nisu poznati. Nejasno je na koji će način biti riješena najosjetljivija pitanja, uključujući budućnost iranskog nuklearnog programa te zahtjev Teherana za ublažavanjem američkih sankcija.

Dvije strane morat će postići dogovor i o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, koji je od početka rata 28. veljače uglavnom zatvoren za plovidbu. Reuters je, pozivajući se na pakistanskog dužnosnika, objavio kako je memorandum o razumijevanju za okončanje rata između SAD-a i Irana u završnoj fazi usuglašavanja. Trump je ranije tijekom dana u razgovoru za CBS izjavio da je Washington nadomak konačnog sporazuma s Iranom.