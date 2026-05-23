Skupe ulaznice i strah od agenata ICE-a hlade interes za SP u Americi

Domaće putničke agencije ne vide ozbiljan interes za organiziranje putovanja na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Većina je procijenila da im takvi aranžmani nisu komercijalno isplativi pa se tek manji broj, možda maksimalno desetak agencija, uopće odlučio ponuditi paket-putovanja za taj, mnogim Europljanima važan događaj, ocijenio je Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) i predsjednik Uprave Uniline Grupe.

Velika poskupljenja

Razlozi su i ekonomski i geopolitički. "Smještaj je strašno poskupio, cijene ulaznica toliko su visoke da nisu za običan puk, zaista ne znam kome su namijenjene, kad jedna košta više tisuća dolara. To nije nešto što si šira publika može priuštiti, vjerojatno će u zadnjim trenucima doći do snižavanja cijena. Sportski, ipak, vjerujem da ne treba očajavati, naša reprezentacija imat će sigurno puno podrške od ljudi hrvatskih korijena u Americi", kazao je Boris Žgomba.

S druge strane Željko Bulić, predsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog navijačkog veleposlanstva "Mi Hrvati", kazao je da su se navijači snašli na druge načine i interesa za agencijski odlazak, uz nekoliko iznimaka, nije bilo jer je nedostajalo dobrih aranžmana. Bulić je kazao: "Navijača će biti dovoljno u svim gradovima u SAD-u. To je sve već riješeno jer mi i nemamo velik kontingent ulaznica."

Žgomba ističe da je interes u skladu s poslovnim očekivanjima domaćih putničkih agencija. "Za razliku od javnosti, koja je iznenađena da nema većeg interesa, putničke agencije od početka su procjenjivale da će on biti minimalan ili nikakav, upravo iz svih prije navedenih razloga. Što se putničkih agencija tiče, možda je pojedinačno netko očekivao više, ali generalno gledano, ono što je sada bukirano, na razini je onoga što se i očekivalo", kazao je Žgomba.

Drugi razlog izostanka nogometne groznice odlaska na turnir kakvu smo se naviknuli gledati je geopolitički. Posebice pojačane imigracijske kontrole u SAD-u i strah od postupanja Imigracijske i carinske službe SAD-a, kontroverznog ICE-a.

U kombinaciji s ratnim napetostima na Bliskom istoku i rizicima za globalne energetske tokove kroz Hormuški tjesnac, velika je razina opreza i odgađanja kupnje skupih ulaznica i putnih aranžmana u Sjedinjene Američke Države.

"Bitan razlog je sve lošiji imidž Amerike u svjetskoj javnosti zbog njezine politike. To se sve na kraju prelije na turizam, ljudi se ustručavaju ići u Ameriku, ponajprije zbog geostrateških nestabilnosti, ali i zato što čujemo razne priče što se tamo događa. Osobno ne znam koliko su te priče istinite, no turizam je takva grana da čim postoji strah da bi vam se kao putniku nešto moglo zakomplicirati, onda radije ne odete", izjavio je Damir Krešić, ravnatelj Instituta za turizam.

A trebao je biti turistički bum

Svjetsko prvenstvo trebalo je donijeti turistički bum SAD-u, no sve je izglednije da se to neće dogoditi. Prema nedavnom pisanju BBC-ja, izvješće koje je izradila Američka udruga za hotele i smještaj (AHLA) pokazalo je da su rezervacije znatno ispod očekivanja u gotovo svim gradovima domaćinima. AHLA navodi da to nije u skladu s tvrdnjama Fife da je prodano više od pet milijuna ulaznica te da se stvara rizik da "očekivani gospodarski učinak bude manji od predviđenog". Hoteli su se pripremali za priljev međunarodnih putnika koji obično rezerviraju dulje boravke i imaju veću potrošnju. Stoga, AHLA upozorava da manji broj inozemnih navijača "ugrožava širi gospodarski učinak", i to svega nekoliko tjedana prije prve utakmice 11. lipnja.