Putinov arsenal dronova postao je još smrtonosniji: Za što su sposobni i treba li svijet strahovati?

Više od 100 ukrajinskih dronova napalo je zračne baze duboko u Rusiji, ciljajući bombardere dugog dometa sposobne za nošenje nuklearnog oružja. Razmjeri operacije nazvane "Paukova mreža" postali su jasni gotovo čim je započela, a eksplozije su zabilježene u nekoliko vremenskih zona diljem Rusije čak do Murmanska na sjeveru iznad Arktičkog kruga, te do Amurske regije na istoku, preko 8000 km od Ukrajine. Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da su se napadi dogodili u pet regija Rusije - Murmansku, Irkutsku, Ivanovu, Rjazanju i Amuru - ali je izjavilo da su zrakoplovi oštećeni samo u Murmansku i Irkutsku, dok su na drugim lokacijama napadi odbijeni. S druge strane, drugi krug izravnih mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine završio je bez većeg napretka, postignut je samo dogovor o razmjeni više ratnih zarobljenika.Ukrajinski pregovarači rekli su da je Rusija ponovno odbacila "bezuvjetno primirje" - ključni zahtjev Kijeva i njegovih saveznika u Europi i SAD-u - ali su se obje strane obvezale vratiti tijela 12.000 vojnika. Ruski tim je rekao da je predložio dvodnevno ili trodnevno primirje "u određenim područjima" prostrane linije fronta, ali nije dao daljnje detalje. Na razgovorima u ponedjeljak, koji su održani u turskom gradu Istanbulu i trajali nešto više od sat vremena, dvije su se strane složile razmijeniti sve bolesne i teško ranjene ratne zarobljenike, kao i one mlađe od 25 godina. Očekivanja su bila niska čak i prije početka pregovora, a obje strane su ostale duboko podijeljene oko toga kako okončati rat koji bjesni otkako je Rusija pokrenula svoju potpunu invaziju na Ukrajinu u veljači 2022. Moskva trenutno kontrolira oko 20% ukrajinskog teritorija, uključujući južni poluotok Krim koji je anektirala 2014. godine, javlja BBC.

ISW izvještava kako se čini da ruske snage intenziviraju napore za proširenje linije fronta u sjevernoj Sumskoj oblasti duž tri osi napredovanja sjeverno i sjeveroistočno od grada Sumija. Geolocirane snimke objavljene 2. lipnja pokazuju da su ruske snage nedavno napredovale sjeverno od Andriivke (sjeverno od grada Sumija) i sjeveroistočno od Jablunivke (sjeveroistočno od grada Sumja). Ruski milblogeri tvrde da su ruske snage nedavno zauzele Oleksiivku, Novomihajlivku i Kindrativku (sve sjeverno od grada Sumija) te napredovale u sjevernu Andriivku i zapadno od Jablunivke i Konstantinivke. Ruske snage nedavno su intenzivirale kopnene napade sjeverno od grada Sumja prema Andriivki i sjeveroistočno od grada Sumja prema Junakivki i prema Miropilju.

A, svi čekaju idući korak Rusa. Veliku odmazdu Putina kao odgovor na ukrajinsku operaciju svi s pozornošću prate. Glavni adut Rusije je njezina prostranost - vojni resursi, ljudstvo na prvoj crti, tolerancija na bol i financijske rezerve. Kako je nedavno pisao The Telegraph Rusija je unaprijedila svoje iranske bespilotne letjelice Shahed-136, opremivši ih bojevim glavama od 90 kg, čime je značajno povećala njihovu destruktivnu moć. Ovaj potez ukazuje na daljnje produbljivanje suradnje između Moskve i Teherana. Dronovi Shahed, koji se obično lansiraju u rojevima pod okriljem noći, postali su simbol Putinovog nastojanja da onesposobi ukrajinsku infrastrukturu. Njihovi napadi rezultiraju prekidima u opskrbi električnom energijom i oštećenjima ključnih energetskih postrojenja. Nove kombinirane bojeve glave proizvode se u dva različita modela, oba težine 90 kg. Jedan se proizvodi u Rusiji, a drugi u Iranu. Ruski model, poznat kao KOFZBCh, objedinjuje kumulativne, fragmentacijske, eksplozivne i zapaljive učinke. Ova kombinacija omogućuje uništavanje zgrada, raspršivanje smrtonosnih krhotina, izazivanje požara i stvaranje snažnog udarnog vala.

Ovaj dron nije dizajniran samo za uništavanje specifičnog cilja, već i za izazivanje maksimalnog kaosa u njegovoj okolini. Iranska verzija, iako bez zapaljive komponente, i dalje nanosi značajnu štetu, prema navodima ukrajinskog Defence Expressa. Pavlo Narozhny, vojni stručnjak i osnivač tvrtke Reactive Mail koja opskrbljuje ukrajinsku vojsku rezervnim dijelovima, izjavio je za The Telegraph da Rusija mora ojačati svoje Shahed dronove kako bi prevladala zaštitne mjere koje su uvele ukrajinske energetske tvrtke.

"Ova kombinirana bojna glava primarno cilja energetsku infrastrukturu. Međutim, ukrajinske energetske tvrtke postavljaju betonske zaštite i čelične mreže, stoga Rusija treba sredstvo koje može probiti te obrambene strukture", objasnio je Narozhny. Dodao je da, iako mogu biti moćniji od standardnih Shahed-131 i 136 dronova, ovi unaprijeđeni modeli zahtijevaju više goriva zbog povećane težine, što značajno smanjuje njihov domet. Još uvijek nije potvrđeno jesu li ovi nadograđeni Shahedi korišteni u borbenim operacijama. Međutim, njihov razvoj odražava rastuću važnost dronova u ovom sukobu, gdje obje strane ubrzano razvijaju jeftine, ali učinkovite tehnologije, često za minimalne prednosti na bojištu.