Orban poručio kako neće sudjelovati u financiranju rata: 'Novac imate samo ako ga ne dijelite drugima'

Mađarska neće primiti nijednog migranta po kvotama Europske unije, neće sudjelovati u financiranju rata u Ukrajini – uključujući ratne zajmove za koje, kako tvrdi Budimpešta, unaprijed znamo da se neće vratiti – te će se pravno suprotstaviti planovima EU-a o ukidanju ruskih energenata koje smatra prijetnjom vlastitoj energetskoj sigurnosti i suverenitetu, poručio je mađarski premijer Viktor Orbán na međunarodnoj konferenciji za novinare kojom je otvorio političku godinu 2026. u mađarskoj prijestolnici. – Nećemo uzeti nijednog migranta ni od koga. Nećemo graditi migrantske kampove, nećemo mijenjati sustav zaštite granica i nećemo dopustiti da Bruxelles odlučuje s kim Mađari moraju živjeti – rekao je Orbán, odbacujući obveze iz novog europskog migracijskog pakta prema kojem bi Mađarska godišnje trebala obraditi oko 23.000 zahtjeva za azil i prihvatiti oko 350 migranata iz drugih država članica.

Osvrćući se na rat u Ukrajini, premijer je ponovio da se Budimpešta neće uključivati ni financijski ni vojno. – Nećemo davati novac Ukrajini, nećemo sudjelovati u ratnim kreditima i nećemo slati ni oružje ni vojnike. Ratni zajmovi su prijevara – svi znaju da se taj novac nikada neće vratiti – rekao je. U tom je kontekstu odbacio i, kako je naveo, pokušaje Bruxellesa da europska gospodarstva prebaci na ratni kolosijek. – Mađarska je odlučila ostati izvan ratne ekonomije. Mi gradimo ekonomiju mira – istaknuo je Orbán, dodajući da će vlada slijediti "mađarski put", usmjeren na domaći razvoj, a ne na vojnu eskalaciju.

Energetiku je označio kao ključno pitanje sljedećeg desetljeća i temelj nacionalne suverenosti. Kritizirao je planove Europske unije o postupnom ukidanju ruskih energenata do 2027., ocijenivši da takve odluke ugrožavaju energetsku sigurnost Mađarske i zadiru u nacionalne ovlasti država članica. Najavio je da će Budimpešta do kraja siječnja pokrenuti pravne postupke protiv tih mjera, rekao je. Govoreći o gospodarstvu, Orbán je poručio da će, za razliku od većine europskih država koje ulaze u razdoblje stezanja remena, Mađarska nastaviti politiku rasta. – Razvoj traži novac – a novca imate samo ako ga ne dijelite drugima – poručio je, naglasivši da će državni resursi ostati usmjereni na mađarske obitelji i domaće gospodarstvo, zaključio je premijer.