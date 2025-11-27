Putin progovorio o Trumpovu planu za kraj rata, poslao poruku i Europi: 'Ta ideja je smiješna'

Ruski predsjkednik Vladimir Putin održao je konferenciju za novinare u Kirgistanu. Upitan o mirovnom planu SAD-a, rekao je da je Rusija spremna za "ozbiljne" razgovore i dodaje da će američka delegacija posjetiti Moskvu sljedeći tjedan. Kaže da se Rusija slaže da se Trumpov plan može koristiti kao osnova za buduće sporazume, no da nema konačnih verzije mirovnog sporazuma. Putin je rekao i da Rusija "nema nikakve agresivne planove prema Europi" i naziva takvu ideju smiješnom.

Vladimira Putina su pitali zna li tko će predstavljati američku delegaciju u Moskvi sljedeći tjedan. "Očito je da to ovisi o predsjedniku Sjedinjenih Država, čekamo ih sljedeći tjedan", kazao je. Govoreći o situaciji na bojištu, Putin kaže da se ruske trupe brzo kreću u svim smjerovima. Novinarima je rekao da će se bitka zaustaviti nakon što ukrajinske trupe odu. "Ako ukrajinske trupe napuste okupirana područja, onda ćemo prekinuti neprijateljstva, ako ne odu postići ćemo to vojnim sredstvima", dodao je. O izgledima za povratak u G7, Putin je rekao da "ne može zamisliti" kako bi njegova zemlja mogla komunicirati s drugim narodima. Putin je upitan i za razgovore koji su procurili u javnost između jednog od njegovih pomoćnika i američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa, a o čemu je izvijestio Bloomberg. Putin nije isključio mogućnost da su razgovori o kojima se izvještava lažni.

Upitan je i o američkim sankcijama protiv ruskih naftnih tvrtki. Putin kaže da je bio iznenađen potezom Washingtona i upozorava da to uništava odnose Rusije sa SAD-om. Dodaje da ruska vlada sprema odmazdu u slučaju oduzimanja ruske imovine u Europi. Odbacio je izvješća o razdoru s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, za kojeg je rekao da se priprema za razgovore s američkim izaslanstvom sljedeći tjedan. Putin je završio konferenciju za novinare rekavši da bi bilo "besmisleno" potpisivati ​​dokumente s Ukrajinom pod njezinim sadašnjim vodstvom pozivajući na "zdrave ljude koji žele dugoročno izgraditi zdrav odnos s Rusijom".

Prije Putinova govora glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da pokušaji NATO-a da u svoju strukturu uvuče Ukrajinu predstavljaju prijetnju. Rekla je i da je prisutnost koalicije voljnih u Ukrajini "apsolutno neupitna". Predvođena Velikom Britanijom i Francuskom, inicijativa bi mogla uključivati ​​slanje trupa iz niza europskih i NATO zemalja u Ukrajinu kao mirovne snage kako bi se odvratilo Vladimir Putin od ponovnog naoružavanja i napada u budućnosti, piše Sky News.