Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
NIŠTA KONKRETNO

Putin progovorio o Trumpovu planu za kraj rata, poslao poruku i Europi: 'Ta ideja je smiješna'

Russian President Putin and Kazakh President Tokayev meet in Moscow
Foto: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/REUTERS
1/6
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
27.11.2025.
u 14:50

Putin je rekao da je Rusija spremna za "ozbiljne" razgovore i dodaje da će američka delegacija posjetiti Moskvu sljedeći tjedan

Ruski predsjkednik Vladimir Putin održao je konferenciju za novinare u Kirgistanu. Upitan o mirovnom planu SAD-a, rekao je da je Rusija spremna za "ozbiljne" razgovore i dodaje da će američka delegacija posjetiti Moskvu sljedeći tjedan. Kaže da se Rusija slaže da se Trumpov plan može koristiti kao osnova za buduće sporazume, no da nema konačnih verzije mirovnog sporazuma. Putin je rekao i da Rusija "nema nikakve agresivne planove prema Europi" i naziva takvu ideju smiješnom.

Vladimira Putina su pitali zna li tko će predstavljati američku delegaciju u Moskvi sljedeći tjedan. "Očito je da to ovisi o predsjedniku Sjedinjenih Država, čekamo ih sljedeći tjedan", kazao je. Govoreći o situaciji na bojištu, Putin kaže da se ruske trupe brzo kreću u svim smjerovima. Novinarima je rekao da će se bitka zaustaviti nakon što ukrajinske trupe odu. "Ako ukrajinske trupe napuste okupirana područja, onda ćemo prekinuti neprijateljstva, ako ne odu postići ćemo to vojnim sredstvima", dodao je. O izgledima za povratak u G7, Putin je rekao da "ne može zamisliti" kako bi njegova zemlja mogla komunicirati s drugim narodima. Putin je upitan i za razgovore koji su procurili u javnost između jednog od njegovih pomoćnika i američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa, a o čemu je izvijestio Bloomberg. Putin nije isključio mogućnost da su razgovori o kojima se izvještava lažni.

Upitan je i o američkim sankcijama protiv ruskih naftnih tvrtki. Putin kaže da je bio iznenađen potezom Washingtona i upozorava da to uništava odnose Rusije sa SAD-om. Dodaje da ruska vlada sprema odmazdu u slučaju oduzimanja ruske imovine u Europi. Odbacio je izvješća o razdoru s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, za kojeg je rekao da se priprema za razgovore s američkim izaslanstvom sljedeći tjedan. Putin je završio konferenciju za novinare rekavši da bi bilo "besmisleno" potpisivati ​​dokumente s Ukrajinom pod njezinim sadašnjim vodstvom pozivajući na "zdrave ljude koji žele dugoročno izgraditi zdrav odnos s Rusijom".

Prije Putinova govora glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da pokušaji NATO-a da u svoju strukturu uvuče Ukrajinu predstavljaju prijetnju. Rekla je i da je prisutnost koalicije voljnih u Ukrajini "apsolutno neupitna". Predvođena Velikom Britanijom i Francuskom, inicijativa bi mogla uključivati ​​slanje trupa iz niza europskih i NATO zemalja u Ukrajinu kao mirovne snage kako bi se odvratilo Vladimir Putin od ponovnog naoružavanja i napada u budućnosti, piše Sky News.
Ključne riječi
Vladimir Putin

Komentara 6

Pogledaj Sve
FU
Fusnota
15:58 27.11.2025.

Kako H i ćo kad je okupirao Sudete

AL
alojzvodic
15:08 27.11.2025.

Moskva vidi "mirovni sporazum" samo kroz prizmu "rusko-američkih pregovora o Ukrajini", a ne "s Ukrajinom" . U toj kratkoj rečenici je suština svega, poručili su iz Moskve.

MA
Madam
15:45 27.11.2025.

Najgori predsjednik poslije Staljina!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Jessika Roswall Press Conference - Brussels
BIOGOSPODARSTVO U SVAKODNEVICI

Povjerenica EK za okoliš: Zube bi mogli prati drvenom četkicom, a hranu jesti vilicom izrađenom od kukuruza

Poljoprivrednici bi hranu uzgajali uz pomoć bioloških gnojiva, tvornice bi proizvodile održivu ambalažu od konoplje, a baterije bi se izrađivale od drvne celuloze. Svi ti materijali i predmeti bili bi jednako učinkoviti i pouzdani kao i njihove alternative koje se temelje na fosilnim gorivima, proizvodili bi se prema načelu kružnosti i ne bi štetno utjecali na klimu

Učitaj još

Kupnja