Putin proglasio ratno stanje u četiri anektirane regije, ograničeno kretanje u još osam regija

Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je ratno stanje u četiri regije Ukrajine koje je Moskva nedavno nezakonito pripojila. Ruski predsjednik to je izjavio tijekom govora pred Vijećem sigurnosti. Četiri regije su Donjeck, Lugansk, Herson i Zaporožje. Niti jedna od njih nije pod potpunom kontrolom Rusije, a Zapad nije priznao njihovu aneksiju.

Putin nije odmah precizirao mjere koje će biti poduzete u skladu s ratnim stanjem, no prema ruskom zakonu, to može uključivati ​​ograničenja putovanja i javnih okupljanja te strožu cenzuru, kao i davanje širih ovlasti službama za provođenje zakona, navodi Independent.

Putin je, također, izdao dekret kojim se ograničava kretanje u i iz osam regija koje graniče s Ukrajinom. To su južne regije Krasnodar, Belgorod, Brjansk, Voronjež, Kursk i Rostov te Krim i Sevastopolj, koje je Rusija anektirala 2014. godine.

Naredio je i osnivanje novog koordinacijskog vijeća pod vodstvom premijera Mihaila Mišustina, kako bi se povećala interakcija između različitih vladinih agencija u rješavanju sukoba u Ukrajini, navodi The Guardian.

Putin says he's introducing martial law in the four partially occupied Ukrainian regions he annexed last month. This is portrayed as a technicality – he said it de facto already exists – but is a clear response to recent military setbacks as Ukraine's counteroffensive advances. pic.twitter.com/zTOanR1N1C