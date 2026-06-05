Britanski vojni vrh upozorava: Europa ulazi u najopasnije razdoblje od hladnog rata, pripreme za dugi sukob više nisu opcija

Ujedinjeno Kraljevstvo suočeno je s najvećom sigurnosnom prijetnjom od završetka hladnoga rata te se mora pripremiti i za mogućnost dugotrajnoga ratnog sukoba, upozorio je načelnik britanskih oružanih snaga. „Ovo je najopasnije razdoblje koje pamtim”, izjavio je načelnik Glavnoga stožera obrane sir Richard Knighton u razgovoru za BBC-jev program Today u petak. Istaknuo je kako je u prvih pet mjeseci ove godine zabilježeno jednako toliko upada ruskih strateških zrakoplova u britanski zračni prostor koliko tijekom cijele 2025. godine.

Sir Richard prošlogodišnji Strateški pregled obrane opisao je kao svojevrstan „poziv na uzbunu”, naglasivši da su se oružane snage posljednjih desetljeća pripremale za kratkotrajne i lokalizirane sukobe, dok se danas Ujedinjeno Kraljevstvo mora osposobiti za vođenje dugotrajnih ratova, poput onoga koji se vodi u Ukrajini, piše Mirror.

Govoreći o prijetnjama s kojima je zemlja suočena, rekao je: „Posve mi je jasno da je ovo najopasnije razdoblje koje pamtim tijekom svojega profesionalnog života. Rizici i prijetnje s kojima se ova država suočava veći su nego što su bili u bilo kojem trenutku od hladnoga rata. Važno je da društvo u cjelini, kao i svaki pojedinac, to prepozna i razumije, a to može značiti i potrebu za drukčijim odlukama te postavljanjem novih prioriteta.”

Sir Richard upozorio je i da Rusija iskušava otpornost Ujedinjenoga Kraljevstva ne samo kroz „tradicionalne vojne pritiske” nego i putem kibernetičkih napada, sabotaža te pokušaja atentata. „Rusija nedvojbeno podiže razinu rizika i približava se prelasku granice”, rekao je. Osvrnuo se i na nužnost prilagodbe promijenjenoj naravi ratovanja, u kojem će bespilotni sustavi i autonomne tehnologije imati „sve važniju ulogu”.

Knightonove izjave dolaze uoči očekivane objave Plana obrambenih ulaganja, dokumenta koji bi trebao odrediti okvir obrambene potrošnje tijekom sljedećega desetljeća. Ministar rada i mirovinskoga sustava Pat McFadden krajem svibnja izjavio je kako je dokument „pred samim dovršetkom”. Još u veljači načelnik britanskoga Glavnoga stožera obrane i njegov njemački kolega poručili su da postoji i „moralna obveza” ponovnoga jačanja obrambenih kapaciteta Europe kao odgovora na prijetnju iz Rusije. Sir Richard zagovarao je veća ulaganja u obranu zajedno s generalom Carstenom Breuerom, načelnikom njemačke obrane.

U zajedničkom pismu objavljenom u listovima The Guardian i njemačkom Die Weltu dvojica dužnosnika istaknula su da ne govore „samo kao vojni čelnici dviju europskih država s najvećim obrambenim izdacima, nego i kao glasovi Europe koja se sada mora suočiti s neugodnim istinama o vlastitoj sigurnosti”. Upozorili su da se Rusija, u okolnostima invazije na Ukrajinu, „odlučno usmjerila prema zapadu” te da je Europi potrebna „temeljita promjena pristupa obrani i sigurnosti”. Njihovo upozorenje uslijedilo je nakon godišnje Münchenske sigurnosne konferencije, na kojoj su se svjetski čelnici okupili kako bi raspravljali o budućnosti europske obrane i ratu u Ukrajini.

U zaključku pisma naveli su: „Ovaj pothvat ima i svoju moralnu dimenziju. Ponovno naoružavanje nije zagovaranje rata, nego odgovorno djelovanje država odlučnih zaštititi svoje građane i očuvati mir. Snaga odvraća agresiju. Slabost je potiče. Složenost današnjih prijetnji zahtijeva pristup koji uključuje cijelo društvo, kao i otvoren razgovor s javnošću na razini cijeloga kontinenta, obrana više ne može biti isključiva zadaća ljudi u odorama. To je odgovornost svakoga od nas.”